Tennis: un fonds d’aide pour les joueurs?

Les différents organismes de sanction du tennis mondial, incluant les circuits de l’ATP et de la WTA, ont l’intention de créer un programme d’aide pour les joueurs touchés financièrement par la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué conjoint diffusé mardi, sept organisations comprenant également celles qui sont responsables de la tenue des quatre tournois du Grand Chelem ont confirmé que des discussions étaient en cours.

«Ces pourparlers progressent bien et les détails sont en train d’être finalisés. Nous espérons faire une annonce très prochainement. Nous nous sommes déjà entendus pour que l’ATP et la WTA administrent le programme. Les sept organisations feront chacune une contribution significative, a-t-on indiqué dans le texte diffusé sur les réseaux sociaux. Nous savons que pour nos joueurs, tout comme pour beaucoup de gens dans le monde entier, il y a un réel besoin de soutien financier. Nous finaliserons le tout bientôt et vous présenterons notre plan par la suite.»

Les activités du tennis professionnel demeurent en arrêt minimalement jusqu’au 13 juillet. Plusieurs tournois ont été reportés, tandis que d’autres, incluant la Coupe Rogers de Montréal, ont carrément subi le couperet en 2020.