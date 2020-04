Séries simulées de «JiC»: les Stars sont intraitables

Comme c’est maintenant coutume, «Mini JiC», alias Louis-Gabriel Filion, 11 ans, a présenté, mardi, les résultats des quatre confrontations éliminatoires du jour dans le cadre des séries simulées de «JiC».

Rappelons que le tableau des séries a été constitué à partir du pourcentage de points que chaque formation a obtenu lors de la «vraie» saison régulière.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Stars – Avalanche

Philipp Grubauer et Ben Bishop sont à leur poste pour ce troisième duel, cette fois à Dallas.

L’Avalanche a marqué le premier but de la rencontre en troisième période, oeuvre de Gabriel Landeskog.

Mais les réjouissances ont été de courte durée pour la formation du Colorado puisqu'Alexander Radulov et Radek Faksa ont par la suité donné l’avantage aux Stars. «Radu» et Blake Comeau ont complété la marque dans un filet désert et les Stars ont obtenu un troisième gain. Ils pourraient ainsi balayer la série au prochain duel.

Les Stars mènent cette confrontation 3-0.

Canucks – Oilers

Les Oilers se devaient de gagner.

Et ils n’ont pas perdu de temps alors que Connor McDavid et Kailer Yamamoto ont rapidement trouvé le fond du filet. Jake Virtanen a ensuite réduit l’écart avant qu’Ethan Bear ne marque dans son propre filet. Le but a été porté à la fiche d’Adam Gaudette.

Finalement, c’est Matthew Benning qui a tranché le débat en deuxième période de prolongation. Victoire de 3-2 des Oilers.

Les Canucks ménent la série est égale 2-1.

Maple Leafs – Lightning

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevkiy a choisi un bien mauvais moment pour connaître une mauvaise rencontre.

En effet, le gardien russe a cédé rapidement devant William Nylander, en avantage numérique, et Cody Ceci.

Puis, John Tavares, qui débloque enfin, et Zach Hyman ont également fait scintiller la lumière rouge.

Vasilevskiy a été remplacé par Curtis McElhinney en troisième période. Mais rien n’y change, le Lightning est blanchi 4-0.

Les Maple Leafs mènent la série 2-1.

Penguins – Flyers

Chapitre III de la «Bataille de la Pennsylvanie».

Matt Niskanen a donné les devants aux visiteurs avant de voir les Penguins prendre les commandes grâce à des réalisations de Bryan Rust et Patrick Hornqvist.

Joel Farabee a ensuite créé l’égalité puis Sean Couturier, en prolongation, a joué les héros pour donner un gain aux «Oranges», 3-2.

Les Fyers mènent la série 2-1.