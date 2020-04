Séries 1993: ce qui a permis au CH de gagner la coupe Stanley

Ça n’augurait pas très bien pour les Canadiens de Montréal lors du printemps 1993. Le Tricolore venait de perdre les deux premiers matchs de la série de premier tour face aux Nordiques de Québec et quelque chose semblait clocher avec Patrick Roy.

Puis ensuite, tout a changé.

«Il y a eu deux temps forts, a raconté le père de Patrick Roy, Michel, mardi lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Au début de la troisième partie à Montréal et lors de la cinquième partie à Québec. Ces deux temps forts ont non seulement changé la série contre les Nordiques, mais ont changé toutes les séries jusqu’à la finale contre Los Angeles.

«S’il y avait eu une issue différente lors de ces deux matchs, c’est peut-être les Nordiques qui auraient été en finale de la Coupe Stanley à Los Angeles.»

Jacques Demers a joué un rôle important lors de cette conquête de la coupe Stanley par le Bleu-Blanc-Rouge. En voici une autre preuve.

«Le premier point tournant est survenu à l’aube de la troisième partie quand Jacques Demers a fait venir Patrick dans son bureau à Montréal et lui a dit : "Écoute Patrick, t’es mon homme, je vais vivre ou mourir avec toi, a révélé Roy. Tu n’as pas à t’inquiéter". À ce moment-là, Patrick s’est senti investi d’une mission. Il a senti une poussée d’adrénaline semblable aux séries de 1986 et ç’a changé sa performance pour tout le reste des séries.»

Un problème de «pads»

Puis, «Casseau» a ensuite réglé pour de bon le problème que lui posaient ses jambières Koho, avec qui il avait signé une entente avant le début de la saison 1992-1993.

«Il venait de régler le problème des jambières, s’est remémoré Roy. Il venait de perdre les cinq derniers matchs de la saison régulière. Il a débarqué chez les Lefebvre (NDLR: qui frabiquait ses jambières avant) avec ses jambières Koho.

«Durant la nuit, les Lefebvre ont vidé les jambières de leur contenu et les ont remplacé avec leur propre produit. Ils les ont reconstitués. À l’aube, le lendemain matin, ils sont allés chez Patrick et lui ont fait essayer les jambières. Il a fait quelques "stepettes" dans le couloir et il a dit : "Avec ça, on devrait être bons pour gagner une coupe Stanley".»

La fin de l’histoire, tout le monde la connaît.

À voir dans la vidéo ci-dessus.