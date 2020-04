Rob Gronkowski ne ferme pas la porte à un retour

Retraité depuis 2018, Rob Gronkowski n’a pas complètement rejeté l’idée d’effectuer un retour aux côtés de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay, mardi.

En entrevue sur les ondes de la chaîne SiriusXM 102, l’ancien ailier rapproché a indiqué qu’il n’était pas «totalement fini».

«Moins de 24 heures après avoir annoncé ma retraite, il y avait déjà des rumeurs que j’allais en sortir, a-t-il fait valoir. Je me sens bien présentement et je suis heureux où je suis. Mais vous ne savez jamais!»

«Gronk» est actuellement lié par un contrat à la World Wrestling Entertainment (WWE). Il détient par ailleurs la ceinture 24/7 qu’il a obtenue lors du gala WrestleMania 36, plus tôt au mois d’avril.

Dans la NFL, Gronkowski a totalisé 7861 verges et 79 touchés par la passe entre 2010 et 2018. Il a remporté trois fois le Super Bowl avec les Patriots et a été invité cinq fois au Pro Bowl.