Lafrenière sur le point d'imiter Crosby

Les attaquants Alexis Lafrenière, Félix Robert et Xavier Simoneau sont les trois candidats au titre de joueur le plus utile à son équipe dans la LHJMQ. Le gagnant sera connu le 20 mai prochain.

Récipiendaire du trophée Michel-Brière l’an passé, Lafrenière pourrait seulement devenir le deuxième joueur à rafler cet honneur deux années de suite après un certain Sidney Crosby, en 2004 et en 2005.

On le savait bon, mais le capitaine de l’Océanic de Rimouski a élevé ses propres standards encore plus hauts au cours de sa saison d’admissibilité au repêchage de la Ligue nationale (LNH). Le talentueux patineur a fini au sommet des pointeurs du circuit Courteau en vertu d’une récolte de 35 buts, 77 mentions d’aide et 112 points en seulement 53 rencontres. Il a raté près d’un mois d’activités en raison de sa participation au Championnat du monde junior, où il a guidé la formation canadienne à la médaille d’or.

Lafrenière est considéré le meilleur espoir sur la planète en vue de la séance de sélection qui a été repoussée en raison de la pandémie de la COVID-19.

Année de rêve pour Robert

Jamais repêché, que ce soit dans la LHJMQ ou dans la LNH, Robert n’a pas volé sa place parmi les finalistes. L’attaquant du Phoenix de Sherbrooke a explosé en conclusion de son stage junior, amassant 92 points, dont 36 buts, en 46 rencontres, aidant la troupe de Stéphane Julien à ravir le trophée Jean-Rougeau. N’eût été une mononucléose qui l’a mis hors de combat pendant quelques semaines, le vétéran aurait fait encore plus de ravages.

L’annulation de la saison ainsi que des séries a freiné ses élans et ceux de ses coéquipiers vers les grands honneurs éliminatoires.

Quant à Simoneau, il a su être l’un des joueurs les plus menaçants offensivement de tout le circuit en dépit de la reconstruction amorcée chez les Voltigeurs de Drummondville. À sa troisième campagne, le petit attaquant a inscrit 28 filets, 61 aides et 89 points en 61 matchs.

Ses performances ont fortement contribué aux succès inattendus des Voltigeurs qui ont conclu la saison inachevée au troisième rang de l’Association de l’Ouest. Invité au camp des Maple Leafs de Toronto, l’été dernier, Simoneau aspire toujours à être repêché par une équipe de la LNH.