«Kostitsyn est inarrêtable»

L’ancien choix de premier tour des Canadiens en 2003, Andreï Kostitsyn, a fait couler beaucoup d’encre lors de son passage dans la métropole.

Attaquant au fort gabarit, le biélorusse avait un talent indéniable, mais son manque de constance et une attitude parfois discutable ont finalement poussé les dirigeants de l’équipe à l’échanger aux Predators contre un choix de 2e tour en 2013.

Mais on le disait, celui que l’on surnommait «AK-46» était bourré d’aptitudes sur la glace. Après tout, on ne réalise pas trois saisons de 20 buts dans la LNH si l’on n’est pas doté d’un certain talent...

Crédit photo : Agence QMI

En grande forme

Si certains se demandent parfois comment se porte Andreï en 2020, le TVASports.ca vous confirme qu’il semble être dans une excellente forme, autant physique que mentale!

Le Québécois Francis Paré a disputé la totalité de la dernière campagne sur le même trio que Kostitsyn au sein du Dynamo de Minsk. Et il ne tarit pas d’éloges envers l’ancien du Tricolore.

«Quand je suis arrivé à Minsk, il m’a pris sous son aile. Andreï est une personne formidable. Il nous a invité, ma femme et moi, à de nombreux soupers de famille. J’ai rencontré ses parents. J’ai aussi pu voir assez souvent son frère Sergei, qui n’était jamais bien loin.»

Sur la glace, Kostitsyn, aujourd’hui âgé de 35 ans (déjà!), s’est fort bien débrouillé. Ses 34 points (17 buts) en 60 parties ont constitué le deuxième meilleur total de son équipe derrière un certain... Ryan Spooner!

«Évidemment, on ne rajeunit pas. Mais j’ai joué avec lui et il a marqué de superbes buts. Quand il se décide, il est inarrêtable. C’est un gros ours sur patins et il est encore amplement en mesure de faire le travail à 35 ans.»

Difficile de ne pas se demander ce qu’il aurait pu faire à Montréal, dans un bon état d’esprit...