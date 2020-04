«Je voulais donner une leçon à la Merveille» - Kerry Fraser

Publié aujourd'hui à 14h14

Mis à jouraujourd'hui à 14h14

Aujourd’hui, il existe une belle complicité entre Kerry Fraser et Wayne Gretzky. Et, pourtant, leur relation avait très mal commencé...

Alors qu’il en était à ses débuts en tant qu’arbitre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il n’était pas question pour Fraser de se faire manger la laine sur le dos.

Or, la première fois qu’il a arbitré un match de Gretzky, ce dernier a essayé de lui en passer une petite vite. Fraser, du moins, en est convaincu.

«Il a plongé dès la première présence. Je savais qu’il avait plongé intentionnellement, car avant de tomber sur la glace, il a tourné la tête pour voir si j’avais levé le bras», m’a expliqué Fraser lors d’un long entretien.

C’est alors devenu une affaire personnelle aux yeux de l’ancien officiel.

«Je suis devenu très têtu. J’ai décidé de n’appeler aucune pénalité qui était commise à son endroit ce soir-là. J’appelais toutes les pénalités, mais aucun geste illégal à ses dépens. J’allais donner une leçon à la Merveille», a raconté Fraser.

«Je savais que j’avais gagné le combat, mais que je ne gagnerais pas la guerre.»

Celui qui a arbitré pas moins de 2165 matchs dans la LNH a réalisé qu’il devait changer d’attitude.

«J’avais un complexe de Napoléon, a-t-il avoué. Je devais me débarrasser des habitudes que j’avais développées en tant que joueur dans le junior A. Je me battais beaucoup. Je détestais les tyrans et je ne me laissais jamais être intimidé.»

Heureusement, Fraser s’est réconcilié avec le meilleur joueur de tous les temps et a finalement noué un lien avec lui.

«Quand je l'ai revu, je me suis excusé pour mon comportement, a confié l’homme à la chevelure légendaire. Je lui ai dit : "Développons une belle relation et, je t’en prie, tu es le meilleur, mais ne plonge pas comme ça, ça me vexe et ça ternit le sport."»

Lors de mon entretien avec Fraser, il a aussi été question d’un sale tour que Guy Lapointe lui a joué alors qu'il était une recrue dans la LNH. Une anecdote incroyable et hilarante! À voir dans la vidéo ci-dessus.