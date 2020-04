Gilbert Dionne revit de grandes émotions cette semaine alors qu’est présentée à TVA Sports la finale de la Coupe Stanley de 1993 entre les Canadiens de Montréal et les Kings de Los Angeles.

Vingt-sept ans plus tard, il se souvient comme si c’était hier de cette conquête, qu’il peut maintenant partager avec ses enfants, qui n’étaient pas nés à l’époque, alors que Dionne n’avait que 22 ans.

«C’est agréable de revivre ces émotions-là avec ma famille», a-t-il indiqué en entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, mardi, après la diffusion du deuxième match, qui s’était terminé par une victoire de 3-2 du CH, marquée par un tour du chapeau d’Éric Desjardins et le célèbre clin d’œil de Patrick Roy.

«Quand on a pris l’avion après la victoire à Los Angeles, j’étais tellement excité. Alors que je buvais ma bière, j’ai demandé à Guy Carbonneau si on allait remporter la coupe Stanley à Montréal. Il m’a répondu : "Relaxe le kid, on s’en reparlera demain matin!" Je ne voulais pas retourner à Los Angeles, j’étais trop fatigué. C’était super de pouvoir gagner la coupe au Forum.»

Au cours de ce long entretien (à voir dans la vidéo ci-dessus), il a également été question de son côté bouffon dans le vestiaire, des raisons qui expliquent son départ de Montréal en 1994 et de la relation qu’il entretient toujours avec ses coéquipiers de l’époque.

Mercredi, le match numéro trois de la série sera présenté sur nos ondes à compter de 19h.