Grigorenko jure avoir changé

Imbroglio contractuel ou pas, Mikhail Grigorenko portera les couleurs des Blue Jackets de Columbus la saison prochaine.

Après trois saisons passées dans la Ligue continentale de hockey (KHL), l’attaquant russe de 25 ans estime être un joueur différent de celui qu’il était lors de son premier passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lundi, les Jackets ont annoncé s’être entendus avec «Grigo» sur les modalités d’un contrat d’une saison d’une valeur de 1,2 million $.

En soirée toutefois, le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie révélait que la LNH avait rejeté l’entente puisqu’elle ne respectait pas la clause 50,8 (d) de la convention collective qui stipule que les joueurs qui ne signent pas un contrat d’entrée doivent attendre à l’ouverture du marché des joueurs autonomes avant d’apposer leur signature au bas d’un pacte qui n’inclut pas la saison en cours.

Mais tout ça, ce ne sont que des détails administratifs puisque Grigorenko a l’intention de signer le même contrat le 1er juillet ou plus tard, si la LNH parvient à conclure sa saison.

«J’ai hâte de me joindre à cette organisation. Nous avons eu de l’intérêt de quelques équipes, mais c’est à Columbus que la situation était idéale pour moi. J’aurai une chance de me faire valoir et d’obtenir du temps sur les deux premiers trios et en avantage numérique si je le mérite. Tout est entre mes mains maintenant», a-t-il assuré lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal de Québec, mardi, lui qui est de retour à Québec, où il revient chaque été avec sa conjointe et leur enfant.

Un joueur différent

Choix de premier tour des Sabres de Buffalo en 2012, Grigorenko n’a pas connu le début de carrière escompté dans la LNH.

Après cinq saisons dans le circuit, trois avec les Sabres et deux avec l’Avalanche du Colorado, Grigorenko a accepté un contrat de trois saisons avec le réputé CSKA de Moscou dans la KHL, à l’été 2017.

Après une première saison de 23 points en 45 matchs, il a enchaîné avec des campagnes de 52 points en 55 parties et de 41 en 47.

Il a aussi eu l’opportunité de représenter son pays aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, puis lors des Championnats mondiaux, de 2018 et 2019.

«Je pense que j’ai gagné beaucoup en maturité au cours des trois dernières années. J’ai eu la chance de jouer sur la scène internationale contre certains des meilleurs joueurs au monde et avec le CSKA, j’ai pu jouer sur le premier trio et la première vague d’avantage numérique. J’ai retrouvé la touche offensive que j’avais dans le junior. J’ai aussi joué en mission défensive et je suis devenu plus responsable défensivement.»

À Columbus, Grigorenko retrouvera un entraîneur qui n’accepte pas les demi-mesures en John Tortorella. Un défi qu’il a hâte de relever.

«Tu veux toujours évoluer pour un entraîneur qui demande constamment le meilleur de ses joueurs. Ce sera une belle opportunité pour moi de travailler avec lui. Tout le monde sait qu’il est un entraîneur dur et il veut que ses joueurs se défoncent. Si je travaille fort, ça va bien aller.»