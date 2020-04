«Ce fut l’année la plus bizarre» - Bill Guerin

La Ligue nationale de hockey (LNH) reprendra ses activités, possiblement dans des arénas vides, selon le directeur général du Wild du Minnesota, Bill Guerin.

L’ancien attaquant se dit optimiste relativement à un retour à la compétition, même si les préoccupations à propos du coronavirus demeurent bien réelles. Un retour au travail est dans l’ordre des choses, à ses yeux, en autant que toutes les précautions soient prises pour garder tout le monde sain et sauf.

«Je crois que nous allons revenir, a-t-il affirmé au site officiel du Wild, lundi. En gros, nous ne ferons rien tant que ce n’est pas sécuritaire pour tous. Si c’est le cas, je pense que nous reviendrons et j’estime que ce sera la décision appropriée. La situation actuelle est inhabituelle, un peu atypique, mais ça va. Nous serons corrects si on retrousse nos manches et qu’on accepte le contexte. Une fois qu’on recommencera à jouer au hockey, bien, nous jouerons au hockey tout simplement.»

Tout est «Wild»

La saison 2019-2020 est d’ailleurs pour le moins étrange, notamment chez le Wild. Au cours des premières semaines du calendrier régulier, la formation du Minnesota semblait destinée à être confinée aux bas-fonds du classement général de la LNH.

Ayant amorcé la campagne avec six revers en sept parties, elle a congédié l’entraîneur-chef Bruce Boudreau pour le remplacer par son adjoint Dean Evason le jour de la Saint-Valentin. Puis, l’ancien joueur des Whalers de Hartford a mené sa troupe vers huit gains en 12 sorties avant la pause impromptue.

«Ce fut l’année la plus bizarre que je puisse me rappeler, a admis Guerin, qui est devenu DG le 21 août. Regardez, le seul truc qui rend le portrait mauvais est ce foutu virus. Tout le reste a bien été. Je suis déçu qu’on soit incapable de jouer au hockey, mais que voulez-vous faire?»

«Il s’agit de l’un de ces moments où on ne doit pas se laisser abattre. Il faut juste passer au travers, comprendre que c’est bien la réalité présente et avancer.»

Sur la glace

S’il y a bel et bien reprise de l’action dans le circuit Bettman, les clubs qui seront dans les meilleures dispositions – et pas uniquement au plan physique – devraient mieux faire que les autres, d’après l’ex-porte-couleurs notamment des Devils du New Jersey, des Oilers d’Edmonton et des Stars de Dallas. Il faudra certes s’habituer à des contraintes nouvelles et à une atmosphère différente.

«Ce sera sans aucun doute nouveau. Il y aura des ajustements à réaliser mentalement, a-t-il prédit. Au début, on devra apprendre à vivre avec cela. Il faudra être prêt à tout psychologiquement. Pas de problème. Si on reste assis à se plaindre de tout le négatif, ce ne sera pas bon pour nous. On va se faire encore plus mal. S’il faut jouer dans des arénas vides ou sur un site neutre, qu’il en soit ainsi. Faisons-le et voyons où nous irons.»