Bob Hartley est fier malgré tout

L’entraîneur-chef Bob Hartley est très satisfait de sa deuxième saison derrière le banc de l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), qui a principalement été marquée par les blessures.

Hartley, qui a remporté la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado en 2001, est parvenu à guider son club vers une récolte de 83 points, soit le même rendement que lors de la campagne précédente.

«Pour résumer notre saison, il n’y a qu’un mot: blessures, a lancé Hartley d’entrée de jeu dans une entrevue avec le site officiel de la KHL publiée mardi. Du début du camp d’entraînement jusqu’à la fin de la saison, nous avons eu cinq blessures sérieuses qui ont nécessité des opérations.»

Parmi les éclopés figure l’ancien du Canadien de Montréal Alexei Emelin, qui a été limité à 16 parties en 2019-2020. Cody Franson, qui a déjà évolué pour les Maple Leafs de Toronto a également passé par l’infirmerie, tout comme Denis Zernov, Artem Manukyan, Maxim Chudinov.

Mikheyev, le meilleur joueur

De plus, de nombreux changements ont marqué la saison morte en 2019. Il a notamment perdu les services d’Ilya Mikheyev, qui s’est joint aux Maple Leafs dans la Ligue nationale de hockey. Une perte qui a fait mal à l’équipe.

«Nous avons perdu plusieurs éléments-clés dans notre formation, dont Mikheyev. Il était le meilleur joueur de la KHL – pour moi, il était le joueur le plus complet avec son attaque, sa vitesse et sa compréhension du jeu.»

«En combinant la perte de Mikheyev et les blessures, nous avons tout de même connu une saison très réussie.»

La situation s’est toutefois compliquée en séries éliminatoires. Ayant plié l’échine en finale de la coupe Gagarine en 2019 face au CSKA de Moscou, l’Avangard a cette fois subi l’élimination dès le premier tour.

«Nous sommes évidemment déçus d’avoir perdu au premier tour, mais je peux complimenter nos joueurs parce que je sais à quel point ils ont travaillé dur. Mais encore une fois, dans le sport professionnel, toutes les équipes se battent pour le même objectif. Dans la KHL, c’est la coupe Gagarine.»

Plusieurs anciens du CH

Hartley peut compter sur plusieurs anciens de la LNH pour l’aider à se rendre aux grands honneurs, et plusieurs ont déjà porté les couleurs du Tricolore. Outre Emelin, Sven Andrighetto et Nikita Scherbak ont aussi joué sous ses ordres cette année. À ces noms s’ajoutent d’ailleurs David Desharnais et Alexander Perezhogin, qui ont quitté l’équipe au terme de la saison 2018-2019.

La plus récente campagne ne s’est toutefois pas déroulée comme prévu pour les anciens du CH. Scherbak s’est présenté au camp d’entraînement sans être au sommet de sa forme et n’a joué que 16 parties avec l'équipe.

«Sherbak a eu un début de saison difficile parce qu’il n’était pas aussi en forme que nous aurions aimé, a avoué Hartley. Pour Andrighetto, qui venait en Russie pour la première fois, il a dû faire des ajustements.»