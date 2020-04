Adjoint à Price: le magasinage ne fait que commencer...

Trouver un nouvel adjoint à Carey Price est une priorité pour les Canadiens en vue de la prochaine saison.

Ils ont certes embauché Vasili Demchenko mardi, mais cette annonce ne signifie pas pour autant que le Russe sera assurément le deuxième gardien de l’équipe montréalaise en 2020-2021, a soutenu le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Selon ses informations, le directeur général Marc Bergevin regarde d’autres options.

«Demchenko fait partie des candidats, mais il devra faire ses preuves. Ce n’est pas lui qui aura automatiquement le poste. Au contraire!», a affirmé Renaud Lavoie.

«Ce qu’on me dit, c’est que les Canadiens regardent trois ou quatre gardiens qui deviendront joueurs autonomes sans compensation et trois ou quatre autres qui pourraient être échangés. Ça fait huit candidats, en plus de Charlie Lindgren et de Cayden Primeau», a-t-il ajouté.

«JiC», lui, voit Demchenko «comme un bon adjoint à Primeau avec le Rocket de Laval». «Demchenko a perdu beaucoup de son lustre cette saison dans la KHL. Ça n’a pas de bon sens de penser qu’on lui donnera automatiquement le poste de deuxième à Montréal!»