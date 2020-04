Une pause qui a fait du bien à un «canard boiteux»

Le défenseur des Ducks d’Anaheim Cam Fowler sera très bientôt totalement rétabli de la blessure qui lui a fait rater les 12 derniers matchs des siens.

L’arrière de 28 ans était absent depuis le 17 février en raison d’une blessure au bas du corps. Il s’entraîne actuellement au Great Park Ice, centre d’entraînement des Ducks, en prenant bien soin de respecter les directives en lien avec la pandémie de COVID-19.

«Je vais bien, a-t-il commencé par dire lundi au site officiel des Ducks. J’ai été capable de poursuivre mon programme de rétablissement. Je travaille toujours avec les entraîneurs au centre d’entraînement tous les jours.»

«Nous ne sommes pas plus que trois ou quatre joueurs en même temps à l’aréna. Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour le faire de façon sécuritaire.»

Routine salutaire

S’il a dû rater plusieurs matchs, cette convalescence qui survient en période de confinement a un bon côté pour Fowler. En effet, sa visite quotidienne aux installations de l’équipe lui permet de garder quelques repères temporels.

«La période actuelle est difficile pour les athlètes parce que votre horaire et vos habitudes de vie sont brisés. J’ai encore un semblant de routine, donc je suis reconnaissant. J’ai été capable de patiner et je me sens bien. J’y suis presque, je suis tout près de me sentir à 100 %.»

En 2019-2020, Fowler a marqué neuf buts et totalisé 29 points en 59 rencontres.