Un fantastique plateau atteint dans un aréna vide

Si le nom de Dominic Forget vous dit quelque chose, ce n’est pas très surprenant!

Le Québécois, âgé de 39 ans, a notamment connu un superbe parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, y amassant pas moins de 339 points en 206 matchs.

Jamais repêché, le joueur de centre est ensuite passé par la Ligue East Coast, puis brièvement par la Ligue américaine, avant de s’envoler vers l’Europe.

Après quelques campagnes en Italie, en France, puis en Suède, Dominic évolue, depuis 2006, en Suisse.

Avant l’annulation des activités en raison de la COVID-19, il portait les couleurs de Kloten HC, en deuxième division suisse.

C’est justement depuis l’Europe que le sympathique athlète vit son confinement.

«Ce n’est pas facile pour moi. Notre championnat a été annulé il y a quelques semaines. J’avais aussi de beaux projets... J’avais réservé en surprise des billets d’avion pour mes enfants, question que l’on puisse aller voir la famille en juillet. Je ne sais toujours pas si cela pourra être possible.»

«Ça fait trois ans que je ne suis pas rentré l’été. Je voulais faire une surprise à mes parents. Ils sont à risque. C’est vraiment difficile...»

Un fantastique plateau atteint... devant personne

Avant d’engendrer la suspension des activités, le coronavirus a forcé plusieurs circuits à évoluer à huis clos. Ce genre de contexte a créé des situations particulièrement désagréables. Parlez-en à Dominic!

Avant la pause, le patineur a atteint le significatif plateau des 1000 points en Suisse. Sauf qu’il a réalisé l’exploit alors que l’aréna était complètement désert.

«C’était horrible!», confie-t-il.

«Nous étions en quarts de finale lors des séries et nous venions de remporter la série. J’ai inscrit mon 1000e point, mais il n’y avait personne pour voir ça. Pour que les gens comprennent, les saisons ne comptent que 40 matchs en Suisse. Alors c’est très long avant d’atteindre ce plateau. Le dernier à l’avoir fait, en Suisse, y était parvenu au début des années 2000, je crois.

«On a ramassé la rondelle dans le filet et... c’était tout. On allait commencer notre série de demi-finale, quand tout a été annulé.»

Un projet bien à lui

À 39 ans, et même s’il veut continuer à jouer encore un bon moment, Dominic réalise qu’il lui reste moins de hockey devant lui qu’il en a derrière. En homme prévoyant, il planche déjà sur la création d’un projet fort intéressant.

«Ça s’appelle Prokeycoach. Chaque être humain est différent et chaque corps humain travaille différemment. C’est un projet qui met de l’avant l’écoute de son propre corps de façon à engendrer la maximisation des qualités de chacun. Ça implique beaucoup d’études.

«J’aurais voulu savoir à 16 ans tout ce que ce projet m’apprend présentement.»

Et certains athlètes professionnels bénéficient déjà des acquis qu’apportent Prokeycoach.

«Nous travaillons avec Roman Josi depuis deux ans et demi déjà, et on peut voir tous les progrès qu’il a réalisés depuis le départ.»