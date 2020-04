Confiné chez lui au Connecticut, l’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider fait tout ce qu’il peut pour se rétablir d’une blessure à un pied qui lui a fait rater quelques matchs cette saison.

Kreider s’est blessé en bloquant un tir du défenseur des Flyers de Philadelphie Philippe Myers lors d’une défaite de 5 à 2, le 28 février. Cette malchance est survenue quatre jours après qu’il eut accepté une prolongation de contrat de sept ans et de 45,5 millions $ avec le club new-yorkais.

«Mon pied va bien. Il allait déjà mieux il y a quelques semaines, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence organisée par la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi. Je suis capable de travailler sur mon rétablissement et tout redevient comme avant.»

L’État et la ville de New York étant durement touchés par la pandémie de COVID-19, Kreider s’est par ailleurs félicité d’avoir choisi d’emménager au Connecticut. Même si ce petit État n’est pas totalement épargné par le coronavirus, ses résidents peuvent souffler un peu plus.

«Ça me donne l’opportunité d’aller dehors un peu, mais vraiment, je n’ai pas vu beaucoup de gens, a-t-il dit. Je perds peu à peu la tête en essayant de me garder occupé.»

Kreider, tout comme les autres joueurs du circuit, est en congé forcé depuis que la LNH a interrompu ses activités en raison de la pandémie, le 12 mars.