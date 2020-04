Récompense en or pour Alphonso Davies

Le joueur canadien Alphonso Davies a signé une prolongation de contrat valide jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich, lundi.

L’athlète de 19 ans en est à sa deuxième campagne au sein de la Bundesliga, qui a interrompu ses activités en raison de la pandémie de coronavirus. En 31 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit un but et huit mentions d’aide.

«Alphonso s’est très bien développé chez le Bayern et en vertu de ses performances impressionnantes, il mérite cette nouvelle entente, a déclaré le président et chef de la direction de l’équipe allemande, Karl-Heinze Rumenigge, dans un communiqué. Il comble de bonheur nos partisans non seulement grâce à sa façon de jouer, mais aussi par son comportement hors du terrain.»

«Je suis très heureux, a pour sa part admis l’ailier. Le Bayern est l’un des meilleurs clubs au monde et c’est pour moi un rêve devenu réalité de jouer ici. Dès le jour 1, je suis content d’être là et je souhaite remporter le plus de championnats possible avec cette organisation. La philosophie toujours axée sur le désir de vaincre est à la base de tout l’ADN du Bayern.»

Davies a porté l’uniforme des Whitecaps de Vancouver, dans la Major League Soccer (MLS), de 2016 à 2018 avant de s’envoler vers l’Europe. Lors de sa dernière saison en Colombie-Britannique, il avait totalisé huit buts et 11 aides en 31 affrontements du calendrier régulier de la MLS.

De son côté, Munich occupe le premier rang du classement de la Bundesliga.