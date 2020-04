Importante nomination chez les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé l’embauche d’Anthony LeBlanc comme président des opérations commerciales du club, lundi.

Le natif de Baie-Comeau et résidant de la capitale fédérale n’en sera pas à sa première expérience avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, il a été chef de la direction, copropriétaire et gouverneur suppléant des Coyotes de l’Arizona de 2013 à 2017.

«Je suis emballé de cette nomination au poste de président des opérations commerciales chez les Sénateurs», a indiqué LeBlanc dans un communiqué publié sur le site internet de sa nouvelle formation.

«Depuis son retour dans la ligue, je suis un partisan inconditionnel du club et cette occasion représente vraiment un honneur pour moi, a-t-il ajouté. J'ai hâte de travailler de près avec l'ensemble du personnel pendant que nous nous préparons en vue d'un chapitre palpitant de l'histoire des Sénateurs. J'ai confiance que mon expérience dans la LNH ainsi que mon parcours en ventes et marketing dans le secteur des technologies me seront très utiles ici dans la région de la capitale nationale.»