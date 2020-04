NFL : cinq mauvais choix de premier tour

Les équipes de la NFL sont dans le dernier droit en vue du repêchage 2020 qui s’amorcera jeudi.

On entend souvent que le repêchage est une science inexacte, mais une formation ne peut pas se permettre de rater son coup avec son choix de première ronde.

Voici tout de même cinq erreurs mémorables lors du premier tour d’un encan de la NFL :

- Ryan Leaf, Chargers de San Diego

Avant le repêchage de 1998, les experts se demandaient qui serait le premier choix entre les quarts-arrière Peyton Manning et Ryan Leaf. Les Colts d’Indianapolis ont finalement choisi le premier et les Chargers ont hérité du second. Leaf a disputé seulement trois saisons et lancé deux fois plus d’interceptions que de passes de touché. Il a également eu des problèmes de consommation qui l’ont mené à la prison après sa carrière.

- JaMarcus Russell, Raiders d’Oakland

Après une incroyable performance lors de la journée d’évaluation pré-repêchage, les Raiders pensaient mettre la main sur un quart-arrière de concession avec le premier choix de 2007. JaMarcus Russell n’était cependant pas un amoureux de son sport et il ne prenait pas soin de son corps. Au camp d’entraînement de 2009, il est notamment arrivé en pesant pas moins de 290 lb. En 25 départs dans la NFL, il a complété seulement 52,1 % de ses passes, a été victime de 23 larcins et a échappé le ballon 25 fois.

- Tony Mandarich, Packers de Green Bay

Les experts prévoyaient que Tony Mandarich deviendrait l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive de l’histoire de la NFL. Les Packers l’ont donc choisi avec le troisième choix de 1989. Des problèmes d’égo et de consommation l’ont empêché d’atteindre son plein potentiel. Green Bay l’a libéré après trois saisons. Au cours des deux années suivantes, Mandarich a pris encore plus de drogue, mais a fini par se ressaisir. Il est revenu dans la NFL avec les Colts et il a connu trois bonnes saisons. Les Packers n’ont jamais pu en profiter...

- Andre Ware, Lions de Detroit

Ce n’est pas parce qu’un joueur remporte le trophée Heisman qu’il connaîtra du succès dans la NFL. Les Lions l’ont appris avec le quart-arrière Andre Ware, eux qui l’ont sélectionné avec le septième choix au total du repêchage de 1990. En trois saisons, le pivot a lancé seulement cinq passes de touché. Il en avait lancé 44 durant son année junior à l’université.

- Charles Rogers, Lions de Detroit

Les Lions reviennent dans ce palmarès pour une deuxième fois en raison de la sélection du receveur de passes Charles Rogers avec le deuxième choix au total de l’encan de 2003. La vedette des Spartans de Michigan State n’a joué que 15 parties en trois saisons, lui qui a attrapé 36 passes pour 440 verges et quatre majeurs. De nombreuses blessures et de gros problèmes de drogue lui ont définitivement nui.