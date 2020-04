LNH : l’endroit «parfait» pour un retour?

La COVID-19 oblige les dirigeants de la Ligue nationale de hockey à faire preuve d’imagination.

Si l’on souhaite une reprise des activités, il est évident qu’un retour au jeu devra se faire des les conditions les plus sécuritaires possibles.

Dernièrement, la ville de Manchester, dans le New Hampshire, et l’état du Dakota du Nord avaient été mentionnés comme de potentiels endroits où la LNH pourrait relancer sa saison. Mais ces scénarios semblent de moins en moins considérés...

De passage à l’émission «JiC», Renaud Lavoie s’est penché sur les deux possibilités, qu’il juge lui-même très farfelues.

«Rechercher un véritable amphithéâtre de la Ligue nationale de hockey est beaucoup plus logique! D’abord, parce que le bâtiment est habitué de recevoir les formations de la LNH, mais aussi parce que l’environnement autour est beaucoup plus propice à cela.

«L’an dernier, j’ai dû dormir une nuit à Manchester, dans le New Hampshire. Ce n’est pas vrai que tu peux accueillir 15 équipes de la LNH à cet endroit-là. C’est impossible! Même si tu as un amphithéâtre de 10 000 places, ça ne tient pas la route. Si tu es un athlète, ce n’est pas vrai que tu veux passer un mois et demi dans le New Hampshire.»

Et Québec, dans tout ça?

Selon Jean-Charles Lajoie, la solution aux problèmes de la LNH est très simple. Le circuit cherche un terrain neutre et, dit-il, «il y en a un super beau à Québec au Centre Vidéotron!»

«La grande ville de Québec n’est pas durement touchée par la pandémie. Tout est sous contrôle, il y a bien assez de chambres d’hôtel pour tout le monde et on s’en va vers le temps plus clément, donc les gars pourront se promener en gougounes!»

Renaud Lavoie amène toutefois un bémol.

«Le problème qu’il y a dans tout ça, c’est que même si ce scénario serait vraiment plaisant, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que les différents gouvernements, au Canada, sont très prudents. Et ils ont raison de l’être...»

Quel est donc le plan?

Alors si les options du New Hampshire, du Dakota du Nord et du Canada semblent pour le moment écartées, à quel endroit la LNH pourra-t-elle bien reprendre ses activités?

Selon Renaud, il faut surveiller attentivement du côté de la Floride.

«Aujourd’hui, en Floride, il y a une rencontre qui est extrêmement importante entre le gouverneur Ron DeSantis et les maires des plus gros comtés floridiens. Là-bas, on veut rouvrir! On veut que l’activité reprenne le plus rapidement possible. Je suis convaincu que les dirigeants de la LNH vont regarder avec attention ce qui va se passer en Floride.

«Tu as deux arénas : un à Sunrise et un autre à Tampa. Si on décide de tout repartir en Floride et sachant qu’il y a une possibilité que le virus ne survive pas bien à la chaleur, je crois fermement que quelque chose pourrait se dessiner là-bas.»

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’intégrale de l’intervention de Renaud Lavoie à «JiC».