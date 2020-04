LHJMQ: qui sera le joueur humanitaire de l’année?

Les noms des trois finalistes à l’obtention du trophée du joueur humanitaire de l’année dans la LHJMQ ont été dévoilés lundi : il s’agit d’Anthony D’Amours, d’Alex-Olivier Voyer et de Xavier Simoneau.

Ceux-ci auront donc la chance d’empocher ce prix remis au joueur s’étant démarqué par sa contribution au sein de la communauté locale.

En février, D’Amours a été nommé l’ambassadeur principal du Mois des petits héros, une initiative de la Fondation de l’Hôpital régional de Rimouski. De plus, le Pistolois a également réalisé des vidéos pour soutenir diverses causes, telles que la collecte de fonds organisée par Samuel Finn – le fils de l’ancien des Nordiques de Québec Steven Finn - ainsi qu’un vidéohommage à Alec Reid qui a perdu la vie après des complications liées à l’épilepsie. Le joueur de l’Océanic a également participé au Défi têtes rasées Leucan.

Du côté des Voltigeurs, Simoneau a accepté d’être le porte-parole de l’organisation Autisme Centre-du-Québec. Originaire de Saint-André-Avellin, il a également développé le projet «Les Amis à Simy» dont l’objectif était entre autres de récompenser des enfants qui ont réalisé des gestes dignes de mention. En plus de cette implication, Simoneau a collaboré avec l’association de hockey mineur de Drummondville et participé aux activités communautaires de l’équipe.

Enfin, Voyer a été coprésident honoraire de la collecte de sang du Phœnix, en plus de prendre part à diverses activités avec les partenaires et les partisans. Il a visité plusieurs écoles et équipes de hockey mineur de la région de Sherbrooke tout au long de la saison, créant un concours qui a permis à des jeunes de vivre l’expérience d’une journée typique dans la vie d’un joueur de hockey. Le Sherbrookois a lancé une initiative consistant à inciter le public à donner de l’équipement sportif au profit de jeunes athlètes qui, autrement, seraient incapables de l’obtenir.