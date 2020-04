Korpisalo a appris sa leçon

Ayant paraphé une entente de deux ans et de 5,6 millions $ avec les Blue Jackets de Columbus samedi, Joonas Korpisalo souhaite maintenant faire preuve de plus de constance et devenir l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Prenant la relève de Sergei Bobrovsky qui a signé un contrat avec les Panthers de la Floride l’été dernier, le Finlandais de 25 ans connaissait une bonne saison avant qu’une blessure à un genou ne lui fasse rater près de deux mois d’activités en janvier et février.

Qu’à cela ne tienne, il en avait malgré tout fait assez pour obtenir une première invitation au match des étoiles. Il veut maintenant retenir les leçons de cette première campagne comme gardien numéro 1 pour poursuivre sa progression.

«[J’ai appris] que la constance – comment vous devez être prêt chaque soir – permet de diminuer la différence entre une mauvaise et une bonne partie, a dit Korpisalo lundi au site officiel des Blue Jackets. Il faut maintenir le niveau supérieur tous les jours. C’est ce que j’ai appris cette saison. C’est quelque chose que je devrai maintenir pour être un des bons gardiens du circuit.»

En 37 sorties, dont 35 départs, Korpisalo a montré une fiche de 19-12-5, une moyenne de buts alloués de 2,60 et un taux d’efficacité de ,911 cette saison.