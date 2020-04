Ken Holland s’inquiète pour ses jeunes

Pour une très rare fois dans la dernière décennie, les Oilers d’Edmonton étaient sur le point d’accéder aux séries éliminatoires.

Au moment où la Ligue nationale de hockey (LNH) était contrainte de mettre ses activités en pause, la formation de l’Alberta occupait le deuxième échelon de la section Pacifique. Et puis du jour au lendemain, l’incertitude s’est mise à planer sur la campagne 2019-2020.

Ce qui désole le plus le directeur général des Oilers, Ken Holland, c’est l’impact de cet arrêt sur le développement de ses jeunes joueurs.

«Les 11 matchs de saison régulière qui nous restait à disputer allaient être très importants pour nos jeunes joueurs, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence tenue samedi. Nous espérions nous rendre en séries, ce qui te permet de jouer un autre deux semaines. Ensuite, tu espères passer à l’autre série. Il s’agit de moments précieux pour tous les joueurs et pour une équipe.»

«Les jeunes joueurs comme (Kailer) Yamamoto, Ethan Bear, Caleb Jones et j’en oublie probablement un ou deux. Ce sont les très jeunes joueurs dont ces matchs étaient de la plus haute importance pour leur développement à long terme», a poursuivi celui qui en est à sa première année comme DG des Oilers.

Une rare occasion

On peut comprendre la déception de Holland, puisque sa formation a accédé une seule fois aux éliminatoires lors des 14 dernières campagnes de la LNH.

S’il a parlé des «très jeunes joueurs» de son équipe, il y a fort à parier que l’homme de 64 ans est également déçu que ses vedettes comme Connor McDavid et Leon Draisaitl ratent présentement la chance de faire le plein d’expérience en séries. Les deux meilleurs pointeurs du circuit Bettman cette année n’ont pris part qu’à deux séries (2017) depuis qu’ils patinent dans la LNH.

«Nous nous étions positionnés de manière à contrôler notre propre destin, a indiqué Holland. Nous croyions que nous allions faire notre chemin jusqu’aux séries éliminatoires et après cela, on ne sait jamais. Lorsque l’on regarde les derniers résultats en séries, on peut jeter les statistiques de la saison régulière par la fenêtre et tout devient possible.»

«Alors, je crois qu’il est décevant de ne pas pouvoir poursuivre notre chemin, mais nous comprenons évidemment tous qu’est-ce qui ce passe dans le monde présentement», a-t-il ajouté avec résilience.