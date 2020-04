Une conquête qui a marqué les esprits

Publié aujourd'hui à 12h28

Mis à jouraujourd'hui à 12h28

Le souvenir de la finale de la Coupe Stanley de 1993 demeure dans la culture du hockey au Québec.

Cette conquête est devenue une référence puisque c’est la dernière des Canadiens de Montréal.

Lorsqu’on analyse les faits et gestes de l’édition actuelle, on fait souvent allusion à l’équipe dirigée à l’époque par Jacques Demers.

Cette semaine, TVA Sports vous fera revivre les cinq matchs dans son intégralité.

Retournons en 1993

Il faut se souvenir que les Canadiens arrivaient en finale avec une erre d’aller. Le Tricolore venait de gagner 12 de ses 13 derniers matchs, dont 7 en prolongation.

Patrick Roy avait notamment signé 11 victoires de suite entre le match no 3 contre les Nordiques de Québec et le match no 3 contre les Islanders de New York. Lors de cette séquence, Roy avait présenté un taux d’efficacité de ,930.

Bref, les Canadiens étaient les grands favoris dans la série de 1993.

Cependant, leurs adversaires pour l’occasion, les Kings de Los Angeles, ne se voulaient pas une proie facile. La bande à Wayne Gretzky était la surprise des séries.

L’équipe avait terminé au 11e rang du classement général (88 points) de la LNH. Les Kings ont d’abord eu raison des Flames de Calgary (97 points) et des Canucks de Vancouver (101 points), deux équipes qui avaient terminé devant les Kings dans la division Smythe.

Lors de la finale de l’Association Clarence-Campbell, les Kings avaient vaincu les Maple Leafs, à Toronto, dans le septième match de cette série remplie d’émotions. Gretzky avait été le grand héros avec une production de trois buts et une aide dans cette rencontre décisive.

D’ailleurs, les Kings ont su transporter l’émotion de cette partie ultime lors du premier match de la finale contre les Canadiens.

Les succès des Kings reposaient principalement sur leur attaque. Ils avaient terminé au cinquième rang en saison régulière avec une moyenne de 4,02 buts par rencontre.

Ils misaient sur des vétérans comme Wayne Gretzky (32 ans), Jari Kurri (33 ans), Marty McSorley (30 ans), Charlie Huddy (34 ans), Kelly Krudey (32 ans), Tony Granato (28 ans), Tomas Sandstrom (28 ans) et Luc Robitaille (27 ans).

Les Kings avaient aussi dans leurs rangs trois bons jeunes défenseur en Rob Blake (23 ans), Darryl Sydor (23 ans) et Alexei Zhitnik (20 ans).

Des moments marquants

Vous allez le constater, c’est incroyable le nombre de moments marquants survenus dans cette finale Canadiens-Kings.

Il y évidemment eu le bâton illégal de Marty McSorley qui demeure le tournant dans la série.

Aussi, il y a les trois buts d’Éric Desjardins. D’ailleurs, il demeure le seul défenseur dans l’histoire de la finale à avoir réussi un tour du chapeau.

Il ne faut pas oublier les deux buts en prolongation de John LeClair à Los Angeles, le célèbre clin d’œil de Patrick Roy à l’endroit de Tomas Sandstrom et la percutante mise en échec de Mark Hardy sur Mike Keane.

Et enfin, les célébrations avec la Coupe Stanley des joueurs des Canadiens sur la glace du Forum de Montréal ont marqué l’imaginaire.

Il y a quelques jours à TVA Sports, vous avez été très nombreux à revivre avec nous la série Canadiens-Nordiques de 1993. C’est à nouveau pour nous un immense privilège de faire renaître un souvenir de 1993 et de voir à nouveau les Canadiens gagner la Coupe Stanley.

Bonne semaine à tous et à toutes.