Vol de signaux: un autre joueur des Red Sox nie

Le lanceur Joe Kelly demeure fermement convaincu que les Red Sox de Boston, formation pour laquelle il évoluait quand elle a remporté la Série mondiale en 2018, n’ont pas volé les signaux de leurs rivaux.

La décision du baseball majeur relativement à son enquête sur les Sox n’est pas encore connue, mais l’artilleur a joint sa voix à celles de Steve Pearce – joueur par excellence de la finale gagnée en cinq parties par Boston contre les Dodgers de Los Angeles – et de son coéquipier de l’époque Rafael Devers.

Les deux hommes ont nié toute forme de tricherie au sein de leur club et ne croient pas qu’il devrait faire l’objet des mêmes sanctions que les Astros de Houston, punis pour avoir instauré un système de vol de signaux en 2017 et 2018.

«Dès le départ, je croyais que tout cela était farfelu. Maintenant, c’est la dernière chose venant à l’esprit des gens avec tout ce qui se passe dans le monde, a commenté à la chaîne radiophonique WEEI Kelly, qui fait aujourd’hui partie de la formation des Dodgers. Peu importe quand les fouilles du baseball seront terminées, je suis intéressé de connaître les résultats.»

«Si nous avions triché, considérant à quel point notre équipe était bonne, nous aurions eu le dessus sur chaque retrait. Nous n’aurions jamais perdu une manche. [...] Cela aurait été plaisant, car on aurait gagné la Série mondiale en quatre matchs. On aurait tout balayé en éliminatoires et ça aurait été très rapide. J’aurais pu aller à Hawaii ou au Mexique pour des vacances beaucoup plus hâtives que ça», a-t-il ajouté.

À Houston, le directeur général Jeff Luhnow et le gérant AJ Hinch ont tous deux écopé d’une suspension d’un an pour le vol de signaux mis en place par leur équipe. Ils ont peu après été congédiés par les Astros, qui ont de leur côté perdu ses deux premiers choix de repêchage en 2020 et 2021, en plus de recevoir une amende de 5 millions $.