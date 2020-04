Une journée spéciale pour Martin Brodeur

Le gardien Martin Brodeur devenait, il y a huit ans, le détenteur exclusif du plus grand nombre de blanchissages dans les séries de la Ligue nationale (LNH).

Évoluant à ce moment-là avec les Devils du New Jersey, le Québécois a effectué son 24e coup de pinceau en éliminatoires le 19 avril 2012. Il a repoussé 26 tirs dans un gain de 4 à 0 contre les Hurricanes de la Caroline lors du quatrième duel de la série de premier tour de l’Association de l’Est. Du même coup, Brodeur a distancé Patrick Roy avec qui il partageait la marque précédente.

Le jeu blanc du numéro 30 fut le dernier de son parcours en séries de la LNH. Cette année-là, les Devils ont atteint la finale de la coupe Stanley, s’inclinant en six parties devant les Kings de Los Angeles au tour ultime. Celui ayant joué pour la dernière fois dans le circuit Bettman avec les Blues de St. Louis en 2014-2015 n’a plus participé aux éliminatoires après le printemps 2012.

Derrière Brodeur et Roy, Curtis Joseph occupe le troisième rang de l’histoire avec 16 blanchissages en séries, un de plus que Marc-André Fleury et Chris Osgood.