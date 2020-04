Les frères Tkachuk continuent de s’affronter à la maison

N’ayant habituellement l’occasion de s’affronter que deux fois par année dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les frères Tkachuk profitent de l’actuelle consigne de confinement pour se mesurer l’un à l’autre de toutes les façons possibles et imaginables.

Matthew, qui évolue avec les Flames de Calgary, et Brady, des Sénateurs d’Ottawa, ont décidé de rentrer chez leurs parents Keith et Chantal à St. Louis pour se confiner, tout comme leur sœur Taryn. Ils trouvent tous les moyens pour se divertir.

«Je dirais que Brady m’a battu plus souvent au basketball dans l’entrée, a commencé par dire Matthew, selon le quotidien "Calgary Sun". Je dirais que je suis le champion de la maison au pickleball. Brady est meilleur aux jeux vidéo dans le sous-sol. Nous avons joué un peu au Kan-Jam avec le frisbee et je dirais que je suis meilleur que lui. Et je crois que je le bats au golf. Nous avons beaucoup joué au golf et j’ai toujours eu l’avantage. Il s’est beaucoup amélioré, mais j’ai toujours l’avantage.

«Mais vraiment, c’est très, très serré dans tout et nous sommes reconnaissants d’être ensemble pour pouvoir compétitionner chaque jour.»

Les partisans comprendront

Comme tous les joueurs le font par les temps qui courent, Matthew a évoqué la possibilité de disputer le reste de la saison de la LNH, actuellement suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, dans des lieux neutres et à huis clos.

«C’est difficile à visualiser, parce que les partisans sont une grande partie des matchs, a-t-il commencé par dire. Mais je crois que ce pourrait être intéressant parce qu’on pourrait entendre plus de choses que normalement.»

«Je vois ça comme des séances d’entraînement, au cours desquelles on entend tout. On pourrait entendre les entraîneurs crier des deux côtés. Je suis sûr que les partisans pourraient capter des choses avec les microphones. Mais ce n’est pas quelque chose que nous voulons faire. Nous voulons jouer devant les partisans. Mais si nous revenons sans eux, je suis sûr qu’ils comprendront.»