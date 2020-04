Le surprenant objectif de Mitch Marner

Principalement reconnu pour sa contribution offensive, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a avoué que c’est le trophée Selke qu’il souhaitait le plus remporter parmi toutes les récompenses individuelles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant terminé au 11e rang des pointeurs du circuit en 2018-2019 avec 94 points et montré un différentiel de +22, l’Ontarien de 22 ans a obtenu quelques votes pour le trophée remis au meilleur attaquant défensif. Il a terminé au 14e rang au décompte des voix.

Il espère avoir fait meilleure impression cette année.

«Je ne pense pas à la course au [trophée art-Ross], même si ce serait incroyable de la remporter, a commencé par dire Marner, samedi, au réseau Sportsnet. La course pour laquelle je me suis toujours fixé des objectifs est celle pour le Selke. J’ai toujours voulu que mon nom circule pour cette récompense.»

«Plusieurs joueurs spéciaux qui peuvent faire de grandes choses aux deux extrémités de la patinoire [ont leur nom gravé sur] le trophée. Ce serait bien d’avoir son nom dans cette discussion.»

Marner a toutefois tenu à rappeler que les récompenses individuelles sont toujours le fruit d’un travail collectif.

«Peu importe le trophée que vous gagnez, ça a beaucoup à voir avec les gars avec qui tu joues tous les soirs et avec plusieurs joueurs avec qui vous avez joué depuis le premier jour.»

Généreux

Marner est par ailleurs revenu sur la collecte de dons de son organisme Fonds d’assistance Marner. Il a indiqué qu’il avait amassé 18 000 $ jusqu’ici pour venir en aide aux travailleurs essentiels.

«Nous essayons simplement de nous assurer que ces travailleurs ont ce dont ils ont besoin, a-t-il expliqué. Si ce sont des repas, nous les fournissons, et si c’est autre chose, nous essayons de l’obtenir. Ça prend beaucoup de courage pour être au front présentement, et c’est dur de leur rendre ce qu’il nous donne.»