L’ancien patron de Bill Peters lui pardonne

L’embauche de Bill Peters à titre d’entraîneur-chef de l’Avtomobilist d’Ekaterinbourg, dans la Ligue continentale de hockey, n’est pas passée inaperçue.

Son ancien directeur général chez les Flames de Calgary, Brad Treliving, lui souhaite du succès en Russie.

Le DG de la formation albertaine a vu Peters remettre sa démission comme instructeur-chef des Flames le 29 novembre dernier à la suite de la dénonciation faite par Akim Aliu, un ex-joueur de Peters dans la Ligue américaine. Le patineur concerné a été victime de commentaires racistes de la part du pilote en 2009-2010, lorsque les deux hommes se côtoyaient chez les IceHogs de Rockford. Et c’est sans compter un cas de mauvais traitement à l’égard d’un joueur des Hurricanes – Michal Jordan – survenu plusieurs années plus tard quand Peters dirigeait en Caroline.

Malgré tout, Treliving croit que tous méritent une deuxième chance dans la vie.

«Bill a commis une erreur. Il l’a dit. Je sais aussi qu’il fera amende honorable. C’est un bon entraîneur. Bill est une bonne personne en dépit de cet impair. Je lui souhaite le meilleur, a affirmé le dirigeant des Flames au quotidien Calgary Sun. Je peux seulement parler pour moi-même, mais parfois, on n’effectue pas correctement les choses et on espère juste que les gens nous pardonnent.»

Cette opinion semble d’ailleurs partagée par Aliu, qui avait sensiblement émis les mêmes propos sur son compte Twitter, jeudi.

«Le hockey, c’est pour tout le monde. Je crois qu’on mérite tous une deuxième chance, que nous sommes capables de trouver la force de pardonner et que des changements positifs peuvent survenir si nous travaillons ensemble.»

S’améliorer comme personne

Quant au principal intéressé, il a fait une sorte de «mea culpa» lors d’une vidéoconférence à laquelle des médias russes ont assisté.

«À mesure que le temps passe, nous grandissons tous et nous nous améliorons afin de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Et je ne suis pas différent des autres, a-t-il indiqué. Vous apprenez de toutes les expériences que vous vivez et vous devenez meilleur.»

«Ce n’est pas nouveau actuellement, a-t-il ajouté. Nous traversons une période remplie de défis avec cette pandémie de coronavirus. Je crois que nous allons sortir plus forts de cela. Par la suite, les gens auront progressé. Ils seront plus passionnés et compréhensifs les uns vis-à-vis les autres, tout en étant plus patients.»