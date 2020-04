«J’aurais obtenu beaucoup plus d’aides» - Wayne Gretzky

Wayne Gretzky détient le record pour le plus grand nombre de buts, d’aides et de points, notamment, dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Pourtant, l'attaquant a imaginé un scénario où ces nombres auraient pu être encore plus impressionnants.

Avec 1963 aides, «La Merveille» possède une avance de 714 aides sur son plus proche poursuivant, Ron Francis, et de 874 sur Joe Thornton, au septième rang, mais qui est le joueur actif avec le plus de remises dans la LNH (1089).

Autant dire que ce record ne sera jamais battu.

Toutefois, Gretzky, de son propre aveu, avoue qu’il aurait pu faire mieux.

Pardon?

«J’aurais obtenu beaucoup plus d’aides», a souligné Gretzky dans une entrevue accordée à la chaîne Sportsnet en compagnie d’Alexander Ovechkin, après s’être fait demander si son jeu aurait été différent s’il avait évolué avec le Russe.

Gretzky et «Ovi» n’en sont pas à leur première rencontre et l’ex-numéro 99 n’est jamais à court de compliments pour parler du numéro 8.

«C’est spécial. Je l’admire, a continué Gretzky au cours de l’entrevue qui sera diffusé dans son intégralité, lundi. J’adore le voir jouer et je pense qu’il a eu un énorme impact positif sur le hockey.

«[...] Il devrait jouer deux minutes sur l’avantage numérique. Tous les avantage numériques. C’est ce qu’il fait. Il génère de l’offensive et crée des jeux pour tous ses coéquipiers. Je disais à mon fils l’autre jour : "Ils savent exactement où il sera, ils savent exactement ce qu’il fera, mais il marque tout de même 60 buts par saison".»

Avec 706 buts depuis le début de sa carrière, Ovechkin «n’est qu’à» 186 filets de rejoindre Gretzky au sommet. À 34 ans, il lui faudra encore quelques campagnes de 50 buts s’il désire réussir l’impensable. Toutefois, s’il y en a un qui pourrait le faire, c’est bien le «Tsar».

Respect mutuel

De son côté, Ovechkin a indiqué n’avoir que du respect pour Gretzky.

«Je crois que c’est sa vision du jeu, la façon dont il contrôlait le jeu, a répondu Ovechkin lorsqu’on lui a demandé ce qu’il admirait le plus du jeu de Gretzky. La façon dont il rendait les joueurs meilleurs autour de lui. C’est un talent spécial. Je crois que les joueurs qui ont joué avec lui sont chanceux parce qu’ils ont eu beaucoup de points et de coupes en plus d’avoir une bonne histoire à raconter à la retraite.»

«Ils vont pouvoir dire à leurs petits-enfants: "vous savez quoi? J’ai joué avec Wayne Gretzky et il me passait la rondelle." C’est incroyable.»

Ovechkin était également très impressionné par le style de Gretzky, dont le record de 2857 points.

«Il n’était pas très physique, mais il était intelligent sur la glace. Vous pouvez le voir avec ses faits saillants. Chaque fois qu’il avait la rondelle, quelque chose arrivait. C’est formidable et amusant à regarder.»

S’ils n’auront jamais l’occasion de se mesurer sur la glace, «Ovi» et Gretzky pourront le faire virtuellement, puisqu’ils disputeront une série au meilleur de trois rencontres à «NHL 20», mercredi soir. Elle sera diffusée sur le compte Twitch des Capitals de Washington.