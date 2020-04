Ilya Kovalchuk rêvait déjà à la coupe Stanley...

Aux yeux de l’attaquant Ilya Kovalchuk, l’arrêt des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) équivaut en quelque sorte à un coït interrompu, car il croit que les Capitals de Washington étaient sur la bonne voie pour filer vers la coupe Stanley.

Acquis par les «Caps» dans une transaction avec les Canadiens le 23 février, Kovalchuk n’avait pas tardé à se plaire au sein de sa nouvelle organisation, inscrivant quatre points en sept parties avec Washington. La troupe de l’entraîneur-chef Todd Reirden avait conservé une fiche de 3-2-2 avec le Russe dans la formation.

Malgré des ennuis en février, elle trônait encore au sommet de la section Métropolitaine avec un dossier de 41-20-8, un point devant les Flyers de Philadelphie.

Cependant, la pandémie du coronavirus a ralenti les ardeurs de tout le monde.

«Nous étions prêts. Au cours des dernières rencontres, nous avions vraiment bien joué», a déclaré le vétéran lors de la baladodiffusion «Cam & Strick Podcast» et dont les propos ont été repris par le site NHL.com.

«Il m’a fallu un peu de temps pour m’ajuster au système de jeu et à tout le reste. Par contre, il y a un excellent groupe de gars et j’étais très excité d’être là, a-t-il continué. Ce n’est pas seulement parce qu’[Alexander] Ovechkin est mon ami. Il y a d’excellentes probabilités de remporter quelque chose de spécial. Je pense que ces gars-là sont prêts. Ils ont de l’expérience, ils sont en santé, gros et forts.»

D’autres bons mots pour le Tricolore

Par ailleurs, Kovalchuk n’a pas oublié Montréal, où il a évolué durant quelques semaines plus tôt dans l’année 2020.

Il a rappelé une fois de plus sa grande appréciation de son séjour au Québec, aussi court fut-il.

«À Los Angeles, je ne jouais pas souvent et j’ai manqué pratiquement un mois. Quand je suis arrivé à Montréal, l’équipe, les partisans et l’atmosphère étaient incroyables. Je suis resté là un mois et demi, mais je me sentais à la maison, a-t-il dit. Il y a un bon groupe là-bas et je crois qu’ils ont un futur brillant devant eux.»