CH: «Nous avions un plan pour contrer Gretzky»

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Jean-Jacques Daigneault ne boudera pas son plaisir.

Cette semaine, l’homme de 54 ans s’installera devant son téléviseur et se regardera patiner en finale de la coupe Stanley de 1993. Effectivement, le réseau TVA Sports diffusera les cinq parties qui avaient opposé la Saint-Flanelle aux Kings de Los Angeles.

«C’était tellement des beaux moments pour le Canadien et pour les joueurs qui ont participé à cette conquête, a indiqué Daigneault lors d’un entretien téléphonique. Pour moi, de me replonger là-dedans, c’est du bonbon.»

Celui qui a évolué dans la Ligue nationale de 1984 à 2000 profitera également de cette chance pour vivre un moment familial.

«J’ai mes filles de 12 et 22 ans en quarantaine avec moi présentement, a dit Daigneault qui vit la pandémie dans sa résidence de Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides. Elles ne m’ont jamais vraiment vu jouer au hockey. Il s’agit d’une belle opportunité pour mes enfants de voir leur père sur la glace.»

«Je dis ça avec humilité, mais quand je me regarde jouer à cette époque, je me dis : ”câline que j’étais bon”, a-t-il poursuivi avec le sourire dans la voix. Je le dis vraiment avec humilité et je pense la même chose de mes coéquipiers aussi.»

Contrer Gretzky

En finale, le Canadien devait non seulement vaincre les Kings, mais aussi un certain Wayne Gretzky. Daigneault se rappelle d’ailleurs que les deux formations avaient des styles à l’opposé.

«Notre club fonctionnait plus par comité que les Kings. Si on regarde les statistiques individuelles en séries, Wayne Gretzky avait deux fois plus de points que notre meilleur pointeur.»

Le CH avait trouvé le moyen de limiter «The Great One» à sept points en cinq matchs, lui qui en avait amassé 33 lors des 19 parties précédentes.

«Nous avions un bon plan de match pour contrer Gretzky, s’est souvenu Daigneault. Nous avions anticipé que beaucoup de rondelles allaient se retrouver derrière notre filet. Donc, au lieu d’avoir un défenseur qui jouait à 10 pieds en face du but, nous jouions directement à côté des poteaux de Patrick Roy afin d’intercepter des rondelles. Les Kings avaient moins de temps de possession. Il fallait jouer de façon serré.»

Rodée au quart de tour

Daigneault et les amateurs de hockey auront la chance de voir la dernière conquête d’une formation canadienne, les équipes de l’unifolié faisant chou blanc depuis 26 ans. Il s’agira également de l’occasion de voir une équipe rodée au quart de tour, selon l’ancien défenseur.

«Les gens doivent regarder comment nous jouions en équipe et comment nous avions un excellent système de jeu», a-t-il affirmé.

«Nous étions créatifs offensivement et structurés défensivement. Il y avait de la résilience et de l’acharnement de notre part. [...] Nous avions aussi tellement de plaisir à jouer ensemble. Nous avions tous confiance en chacun de nos coéquipiers.»