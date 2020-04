Pacioretty est prêt à jouer en Antarctique s’il le faut!

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty, anciennement capitaine du Canadien de Montréal, serait prêt à s’exiler bien loin pour pouvoir compléter la saison 2019-2020.

«Si nous devons attendre six mois et jouer en Antarctique, je serais prêt à faire ça!», a lancé l’athlète de 31 ans sur le site web des Golden Knights, samedi.

«Nous avons un groupe spécial, a-t-il poursuivi. Nous voulons faire tout ce qui possible pour finir cette saison, car nous avons le sentiment que nous avons un groupe qui est capable d’accomplir de grandes choses.»

Avant l’arrêt des activités dans la Ligue nationale de hockey le 12 mars, les Golden Knights étaient au premier rang de la section Pacifique. Ils étaient donc en voie de participer aux séries éliminatoires pour une troisième fois en autant de saisons depuis leur arrivée dans le circuit Bettman.

«Nous jouions du très bon hockey avant la pause, a dit le numéro 67. Nous jouions bien malgré des blessures, des gars importants qui étaient absents, un changement d’entraîneur et l’apprentissage d’un nouveau système. Nous jouions de l’excellent hockey, de loin notre meilleur depuis que je suis ici.»

«Nous aimons vraiment l’équipe que nous avons. Nous pensons que l’état-major a fait un excellent boulot pour répondre à tous nos besoins, afin de nous donner les ressources et les joueurs pour viser les plus hauts sommets. À nous de le faire maintenant!»

Des séries relevées

S’il croit aux chances de son équipe de mettre la main sur la précieuse coupe Stanley, Pacioretty est toutefois conscient que ce ne sera pas de la tarte.

«Je crois que ce sera la coupe Stanley la plus difficile à remporter, a affirmé l’ancien représentant du Tricolore Regardez tous les obstacles. Qui sait quand nous allons pouvoir jouer, où, avec partisans ou sans, tout est en l’air.

«Les gars vont être en bonne santé et les équipes pourront montrer leur vrai visage avec à peu près tous leurs joueurs. On parle des séries les plus spéciales que je n’ai jamais vues. Les équipes n’auront aucune excuse.»

Enfin confortable

Sur une note individuelle, Pacioretty était sur le point de connaître sa meilleure campagne dans la LNH, lui qui avait amassé 32 buts et 34 mentions d’aide pour 66 points en 71 parties.

«L’an passé, j’ai eu des problèmes de blessures et cette année, avant ma dernière blessure, j’ai été relativement en bonne santé», a d’abord dit l’Américain pour expliquer ses succès.

L’attaquant a aussi indiqué qu’il était réellement confortable dans la Ville du Vice.

«C’est la santé et le fait que je me sente vraiment à l’aise avec l’endroit où je suis, a-t-il ensuite affirmé. J’ai l’impression d’être sur mon x. Après une première année ici et de bonnes séries éliminatoires, je pense que je me sentais beaucoup plus à l’aise au sein de la formation. Cela m’a aidé à connaître un fort début de saison et j’ai maintenu la cadence toute l’année.»