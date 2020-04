LNH: Seattle, pas la priorité

Le climat d’incertitude provoqué par la pandémie de coronavirus cause bien des maux de tête à la Ligue nationale de hockey. Résultat: un dossier comme l’arrivée d’une nouvelle équipe à Seattle, prévue pour la saison 2021-2022, a forcément descendu dans la liste des priorités du commissaire Gary Bettman.

Même le dévoilement du nom et des couleurs du club, qui était prévu au cours des derniers mois, n’a pas eu lieu.

Quoi qu’il en soit, les gens impliqués à Seattle demeurent optimistes et confiants. C’est aussi le cas de Dave Tippett, qui a été conseiller pendant près d’un an pour la nouvelle organisation avant d’être embauché comme entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton, en mai 2019.

«Ce sera une franchise phénoménale, a promis Tippett, cité par le site web de la Ligue nationale de hockey. Les propriétaires sont solides. Seattle est une ville magnifique et il y a beaucoup de leadership avec le président et directeur général Tod Leiweke.»

Aider la communauté

À propos de Leiweke, il n’est pas dupe. L’homme d’affaires sait bien qu’il devait lui-même vivre des moments excitants en ce printemps 2020, mais l’heure est venue de réajuster le tir et de faire sa part dans cette crise sanitaire particulièrement présente sur la côte Ouest des États-Unis.

«Nous savons que des jours meilleurs sont à venir, mais nous voulons aider en faisant notre part en cette période d’incertitude, a-t-il déclaré, plus tôt cette semaine, sur le site LNH.com. Nos rêves pour une équipe de la LNH et un nouvel aréna à Seattle sont nés d’une forte collaboration et d’un partenariat avec la ville pour créer quelque chose de puissant et durable pour notre communauté. Dans cet esprit, nous nous engageons à redonner et à soutenir les gens.»

Les groupes NHL Seattle et Oak View ont ainsi fait un don de 1 million $ pour aider ceux qui sont affectés directement ou indirectement par la pandémie de coronavirus. La partie la plus importante de ce don prend la forme de coupons de 800$ offerts à 1000 travailleurs pour acheter de la nourriture et des biens essentiels.

Respectueux et sensibles

Dans ce contexte, le nom de l’équipe peut bien attendre tout comme les couleurs.

«Nous savons que bien des gens sont très excités à propos du nom, nous vous entendons, mentionnait le directeur général Ron Francis à ce sujet, plus tôt ce mois-ci. Nous sommes excités aussi. Nous savons également que plusieurs personnes de notre communauté font face à de gros défis. Nous voulons être respectueux et sensibles et choisir le bon moment pour partager notre nom avec tout le monde.»

Autre défi : il faut aussi compléter la construction du nouvel aréna situé au Seattle Center, dont l’ouverture est toujours prévue à l’été 2021.