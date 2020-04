Deux équipes seront avantagées, selon Marchand

Lorsque la saison a été interrompue à la mi-mars, les Bruins de Boston trônaient confortablement en tête du classement général de la LNH avec 100 points, soit six de plus que les champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis.

Malgré tout, quand l’action reprendra (si tel est vraiment le cas...), les hommes de Bruce Cassidy ne devraient pas être considérés comme les plus grands prétendants au trophée, selon Brad Marchand.

Il croit même que sa propre équipe pourrait en arracher puisqu’elle figure parmi les plus âgées du circuit. Les Bruins sont effectivement 28es à ce chapitre avec une moyenne de 28,5 ans. Seuls les Islanders de New York (28,6), les Red Wings de Detroit (28,6) et les Predators de Nashville (28,7) sont plus vieux qu’eux.

De l'avis de Marchand, les clubs les plus jeunes seront avantagés dans l’éventualité d’un retour des activités cette année.

«La pause n’aidera personne, sauf les équipes jeunes et celles dont des joueurs importants étaient blessés», a-t-il indiqué dans une vidéoconférence avec les détenteurs d’abonnements de saison des Bruins.

L'effet Stamkos

Marchand a identifié deux formations en particulier : les Maple Leafs de Toronto, en raison de la jeunesse du groupe, et le Lightning de Tampa Bay, diminué par la lourde perte de Steven Stamkos.

«Les seules équipes qui vont bien paraître seront les Leafs et le Lightning parce qu’elles sont jeunes. Elle récupéreront bien mieux que les équipes les plus vieilles, qui connaîtront davantage de difficultés», a-t-il avancé.

«Avec la suspension de la saison, Stamkos a du temps devant lui pour retrouver la forme et se rétablir complètement de sa blessure. Une équipe comme le Lightning aura donc la chance de se revigorer», a ajouté le deuxième pointeur des Bruins (87 points), derrière David Pastrnak (95).

Si les Leafs sont bel et bien parmi les plus jeunes (au cinquième rang du circuit), Marchand se trompe cependant au sujet du Lightning, qui se classe dans le deuxième tiers (en 21e place).