Crosby: la prédiction horrible d'un recruteur

La grande vedette des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby avait également un certain talent au baseball, mais peut-être pas assez pour attirer l’œil des recruteurs jusqu’en Nouvelle-Écosse.

L’histoire est racontée sur le site web du baseball majeur, sous la plume d’Alexis Brudnicki, dans un portrait réalisé sur le dépisteur canadien Walt Burrows, qui œuvre maintenant pour les Twins du Minnesota depuis quelques années.

Au début du siècle, Burrows scrutait déjà le Canada à la recherche de joueurs talentueux pour la Centrale de recrutement du baseball majeur. Or, son partenaire Ken Lenhihan l’avait prévenu qu’il n’y avait pas d’espoirs prometteurs du côté de la Nouvelle-Écosse. Certes, il y avait bien un jeune homme intrigant originaire de Cole Harbour, mais celui-ci, selon les informations de Lenhihan, était destiné à faire carrière au hockey.

«À chaque fois que j’entends que quelqu’un est un bon joueur de hockey, je demande toujours à quel point il l’est, indique Burrows. Cette fois, Ken m’a dit que certains croyaient que le jeune homme en question pourrait être le prochain Wayne Gretzky. Ma réponse avait été, et je souhaiterais vraiment n’avoir jamais dit ça : "Nous pouvons l’oublier, il jouera dans la Ligue junior de l’Ontario, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou peu importe et nous ne le verrons plus jamais".»

Heureusement que Burrows, un homme originaire de la Colombie-Britannique, a toujours eu plus de flair pour détecter le talent au baseball qu’au hockey.

Jamie Benn : le voltigeur de centre

Ce que ce même recruteur considère par ailleurs «sa meilleure histoire» concerne justement un autre joueur de hockey, soit Jamie Benn, le capitaine des Stars de Dallas.

«J’avais reçu un appel de quelqu’un à Victoria, un entraîneur que je connaissais qui m’a dit : "tu dois venir voir jouer ce gars-là", de raconter Burrows, dans ce même texte publié sur MLB.com plus tôt cette semaine. Il y a deux équipes élites à Victoria et je demande donc pour quelle formation il joue : les Mariners ou les Eagles? Le gars jouait plutôt pour un club midget AAA d’une ligue maison. Et j’ai demandé : "s’il est si bon, pourquoi ne joue-t-il pas sur l’une des deux meilleures équipes?"»

On a alors expliqué à Burrows que le jeune Benn jouait également au hockey et qu’il ne pouvait consacrer suffisamment de temps au baseball pour faire partie de l’élite.

«Je suis allé le voir et il jouait au champ centre, il était très athlétique, il bougeait bien, il pouvait lancer, courir et était vraiment impressionnant. Il était non seulement le meilleur joueur à Victoria à ce moment, mais probablement le meilleur joueur au pays.»

- Comme Sidney Crosby, Jamie Benn aura préféré le hockey et on peut difficilement croire qu’il s’est trompé, lui qui a notamment remporté le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale, au terme de la saison 2014-2015. Avec Crosby qui a réalisé l’exploit deux fois, on parle donc de trois championnats des pointeurs qui ont, pendant un moment, meublé les discussions autour de ce recruteur de baseball.