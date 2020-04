2015: quand les Canadiens ont eu une bonne frousse

Tout allait bien à Montréal au printemps 2015. Les Canadiens venaient de terminer au premier rang du classement de la section Atlantique grâce à une campagne de 110 points. De plus, le Tricolore était projeté vainqueur, facilement, face aux Sénateurs d’Ottawa lors du premier tour des séries éliminatoires.

La chaîne TVA Sports diffusera, ce soir, dès 19h le premier match de cette série.

Lors du duel initial, les Canadiens étaient privés de leur as marqueur Max Pacioretty. Et son remplaçant, un obscur joueur de quatrième trio, avait joué les héros en marquant le but gagnant dans un gain de 4-3 du CH au Centre Bell.

«Les Canadiens étaient largement favoris pour l’emporter dans cette série, analysé le descripteur des matchs du Bleu-Blanc-Rouge à TVA Sports, Félix Séguin, lors de l'émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA, samedi. Le Tricolore avait bien amorcé cette série. Mais le problème, c’est que les Sénateurs sont revenus. Ils ont démontré beaucoup de caractère.

«Ce soir on vous présente le premier match de cette série. Lors du premier match, Max Pacioretty était blessé. Et c’est un certain Brian Flynn qui avait pris la relève.»

En effet, Flynn avait trouvé le fond du filet en toute fin d’une deuxième période complètement folle où il s’était marqué six buts. L’ex-numéro 32 du CH avait terminé la rencontre avec trois points.

Les hommes de Michel Therrien avaient remporté les trois premiers duels de cette série, dont deux en prolongation, et rien n’indiquait le contraire pour la suite. Toutefois, les Sénateurs sont venus blanchir le CH au Centre Bell, 1-0 lors du quatrième affrontement avant de remporter une victoire décisive de 5-1 lors de la cinquième partie au Centre Canadian Tire.

De retour au Centre Bell pour la sixième confrontation, Carey Price et ses coéquipiers ont à leur tour blanchi les Sénateurs, 2-0, pour accéder au deuxième tour.

À voir dans la vidéo ci-dessus.