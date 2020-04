Subban rend un vibrant hommage à Markov

P.K. Subban a livré un témoignage bien senti, vendredi sur son compte Instagram, afin de rendre hommage à son ancien coéquipier du Canadien de Montréal Andrei Markov. Ce dernier a confirmé sa retraite du hockey, jeudi.

«Je ne peux pas parler de tous ces grands joueurs contre qui je n’ai pas pu jouer ou que je n’ai jamais vus, mais pour moi Andrei Markov est l’un des meilleurs défenseurs à avoir jamais joué, a écrit Subban. Tous ceux ayant joué avec “Markie” savent à quel point il était bon. Il pouvait défendre et arrêter le meilleur des meilleurs, et quand il était temps de marquer un but important sur le jeu de puissance ou de mettre la table pour ses coéquipiers, il le faisait en vous laissant dans la crainte.»

Markov aura aussi été un mentor pour Subban à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, de 2010 à 2016.

«C’était un joueur spécial et j’ai beaucoup appris de lui, a ajouté Subban. “Markie” était un homme de peu de mots avec les médias, mais quand on jouait avec lui et qu’on apprenait à le connaître, il était drôle, il était un gars qui voulait gagner. Il plaçait toujours l’équipe d’abord et il était prêt non seulement à prêcher cela, mais à l’enseigner.»