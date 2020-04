Séries simulées de «JiC»: Radulov sonne la charge!

Comme c’est maintenant coutume, «Mini JiC», alias Louis-Gabriel Filion, 11 ans, a présenté vendredi les résultats des quatre confrontations éliminatoires du jour dans le cadre des séries simulées de «JiC».

Rappelons que le tableau des séries a été constitué à partir du pourcentage de points que chaque formation a obtenu lors de la «vraie» saison régulière.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Stars – Avalanche

Alexander Radulov, avec son deuxième but en deux matchs, Blake Comeau et Miro Heiskanen ont marqué pour les Stars, et Dallas a finalement blanchi le Colorado 3-0 dans ce second duel éliminatoire entre les deux équipes.

Ben Bishop a signé le jeu blanc pour les Stars, réalisant 24 arrêts.

La série se déplace maintenant à Dallas pour les deux prochaines joutes.

Les Stars mènent cette confrontation printanière 2-0.

Canucks – Oilers

Un but du capitaine Bo Horvat a été suffisant pour les Canucks, qui ont finalement remporté le deuxième match de leur série contre les Oilers par la marque de 1-0.

Jacob Markstrom a très bien fait devant la cage de Vancouver, stoppant tous les tirs d’Edmonton pour mériter le jeu blanc.

Le portier pointe au premier rang des gardiens dans plusieurs catégories depuis le début de ces séries simulées. Il compte notamment 46 arrêts sur 48 tirs après deux parties.

La série est égale 1-1.

Maple Leafs – Lightning

Jason Spezza a été le seul et unique buteur de la rencontre et les Maple Leafs ont signé un gain de 1-0 sur le Lightning.

Frederic Anderson a réalisé 20 arrêts pour signer le jeu blanc.

La série est partagée 1-1.

Penguins – Flyers

Les deux équipes, à égalité 2-2 après 60 minutes, ont eu besoin de la prolongation pour trouver un vainqueur.

C’est finalement Patric Hornqvist qui a joué les héros lors de la période supplémentaire en marquant le but de la victoire pour les «Pens».

La série se transporte maintenant à Philadelphie pour les deux rencontres suivantes.

Les deux équipes ont toutes les deux remportées un match dans cette confrontation.