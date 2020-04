Le rêve absolu de tout gardien

Publié aujourd'hui à 08h45

Les gardiens ont pour objectif d’effectuer des arrêts, de réaliser des blanchissages et d’être un facteur déterminant dans les succès de leur équipe.

Toutefois, un rêve lointain et absolu pour certains d’entre eux, c’est de marquer un but.

Un tel événement est unique, hors du commun et rarissime. Je qualifie même cet exploit de spectaculaire et de marquant dans la carrière d’un gardien.

C’est arrivé à Martin Brodeur il y a 23 ans.

Le 17 avril 1997, le gardien des Devils du New Jersey avait marqué un but dans le match no. 1 de la série contre les Canadiens de Montréal.

Alors qu’il restait 45 secondes à faire à la troisième période, Brodeur avait lancé la rondelle dans le filet laissé désert par le Tricolore puisque le gardien Jocelyn Thibault avait été retiré au profit d’un sixième patineur.

Dans l’histoire de la LNH, 12 gardiens ont marqué un but.

Cependant, il y a une nuance à apporter. Il y a les gardiens qui ont lancé la rondelle dans un filet désert et il y a ceux qui ont été crédités d’un but puisqu’ils ont été les derniers à toucher à la rondelle.

Ainsi, six gardiens ont été crédités d’un but dans la LNH. C’est le cas de Billy Smith, Damian Rhodes, Martin Brodeur (deux fois), Mika Noronen, Chris Mason et Cam Ward.

Et il y a sept gardiens qui ont inscrit un «vrai» but. Ron Hextall a été le premier et il l’a fait à deux reprises. Chris Osgood, Martin Brodeur, José Théodore, Evgeni Nabokov, Mike Smith et récemment Pekka Rinne ont aussi réalisé l’exploit.

