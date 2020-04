Bubba Wallace, qui est l’unique pilote afro-américain du NASCAR, a reçu des excuses du pilote Kyle Larson.

Ce dernier avait émis un commentaire raciste lors d’une course virtuelle disputée dimanche dernier.

Lors de celle-ci, l’homme de 27 ans a semblé éprouver des difficultés avec son casque d’écoute. Il a dit ceci à une personne-ressource : «Tu ne m’entends plus, n...?» (NDLR : en anglais, «You can’t hear me, N-word?»).

«J’ai vu l’incident la soirée où il s’est produit et en moins de cinq minutes, Kyle m’a envoyé un texto, a écrit Wallace sur son compte Twitter, jeudi. Il m’a aussi appelé le lendemain matin. Enfin, je l’ai rappelé sur FaceTime pour parler face à face et nous avons eu une bonne conversation. Ses excuses étaient sincères. Ses émotions et sa fierté en ont pris un coup.»

«Je lui ai dit que c’était trop facile pour lui d’utiliser le mot, qu’il devait faire mieux et le sortir de son vocabulaire, a-t-il ajouté. Il n’y aucune place pour ce mot dans l’univers. Je ne suis pas en colère contre lui. Je crois que lui et la plupart des gens méritent une seconde chance.»

Lundi dernier, le NASCAR a suspendu indéfiniment Larson, alors que son écurie, Chip Ganassi Racing, l’a mis à la porte mardi. Ses principaux commanditaires l’ont également laissé tomber.

En 2019, Larson avait amassé six victoires et terminé au sixième échelon du classement général.