Des 5 à 7 pour les joueurs des Blue Jays

L’organisation des Blue Jays de Toronto ne veut pas perdre la chimie qui a été bâtie lors du camp printanier. Pour ce faire, le gérant Charlie Montoyo a décidé d’instaurer des 5 à 7 d’équipe via vidéoconférence pour que les athlètes puissent recréer l’ambiance habituellement vécue dans l’abri des joueurs.

L’homme de 54 ans a eu cette idée après avoir tenu ce type de réunions avec son personnel d’entraîneurs.

«De là est venue l’idée de parler aux joueurs pour qu’ils aient leur propre vidéoconférence, afin de s’amuser et de rester connectés, a indiqué Montoyo au réseau Sportsnet, jeudi. Nous avions beaucoup de momentum en amorçant nos activités. Notre état d’esprit était génial et l’entraînement printanier était super.»

«Nous ne voulons pas que ça s’arrête, a-t-il poursuivi. En ce moment, je crois que la semaine prochaine, les joueurs vont se réunir par téléphone ou sur Zoom et ils vont parler de tout ce dont ils veulent parler. Ce sera un bon moyen de rester en contact.»

Plusieurs leaders

Les Blue Jays ont fait un virement jeunesse lors de la dernière campagne du baseball majeur. Avec cette initiative, Montoyo veut que ses jeunes leaders poursuivent leur apprentissage.

«Ce que j’aime dans notre équipe, c’est qu’il y a beaucoup de gars qui veulent être des leaders et c’est formidable, a affirmé le gérant. Danny Jansen, Chase Anderson, [Matt] Shoemaker et [Caven] Biggio, il y a beaucoup de gars qui veulent être des leaders. Ken Giles désire en être un et il est génial.»

Présentement, la saison 2020 du baseball majeur n’a pu être entamée, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus. Elle devait être lancée dans la dernière semaine du mois de mars.