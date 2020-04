La fin d'une époque

Le monde du hockey se résignait, il y a exactement 21 ans, à voir le légendaire Wayne Gretzky annoncer sa retraite de hockeyeur professionnel.

Ainsi, le 16 avril 1999, la «Merveille» révélait ses intentions de mettre fin à sa carrière de 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a disputé son 1487e et dernier match du calendrier régulier deux jours plus tard.

À l’époque, le numéro 99 était âgé de 38 ans et terminait sa troisième campagne dans l’uniforme des Rangers de New York, une équipe qui avait raté les séries éliminatoires cette année-là.

Le natif de Brantford, en Ontario, avait obtenu une mention d’aide lors de sa rencontre d’adieu, une défaite de 2 à 1 en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh.

Cependant, il fut incapable de toucher la cible une seule fois au cours de ses huit derniers affrontements.

Ses statistiques de 1998-1999 reflétaient d’ailleurs les ennuis des Blueshirts, car il avait inscrit 62 points, incluant neuf filets, en 70 sorties, tout en conservant un différentiel de -23.

Une fête

Pour le principal intéressé, son choix était naturel et il ne servait à rien de verser des larmes.

«Comme professionnels au hockey et dans le monde du sport, nous avons nos hauts et nos bas. Dans la vie, selon la conception générale, il y a parfois des moments où, malheureusement, il faut se rendre à des funérailles et d’autres, heureusement, où on doit être présent à des mariages et des fêtes. Et pour moi, ceci est une célébration.

«J’espère que tous comprendront mes attentes, à savoir que je veux réellement apprécier les prochaines journées», avait-il affirmé au sujet de sa retraite durant une conférence de presse tenue en présence du commissaire de la LNH, Gary Bettman.

«C’est évident qu’aujourd’hui, je me retire officiellement. Dimanche sera mon dernier match. Pendant les dernières semaines, beaucoup de gens m’ont demandé pourquoi c’est le temps.

«Je crois que c’est la bonne décision. Mais j’aime le sport et j’aime jouer. [...] C’est difficile et ce sera un gros changement pour moi, mais un défi que j’entends relever.»

Gretzky a conclu son incroyable parcours professionnel avec 2857 points, dont 894 buts, en saison régulière. Il a plus tard dirigé les Coyotes de Phoenix, de 2005 à 2009, mais a été incapable de les mener en séries une seule fois.