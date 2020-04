Une erreur qui hante toujours Bergevin... 20 ans plus tard!

Le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH) a rappelé un bien mauvais souvenir au directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin, jeudi, soulignant ainsi le 20e anniversaire d’une bourde commise alors qu’il était défenseur avec les Blues de St. Louis.

«Un but que Marc Bergevin aimerait mieux oublier», a-t-on titré.

«Pas moins de 20 ans se sont écoulés depuis qu'il a déjoué son propre gardien en lançant la rondelle dans son filet», peut-on également y lire.

Pour résumer l’histoire, Bergevin avait lancé la rondelle avec son gant directement dans le filet défendu par son gardien Roman Turek. Les Blues affrontaient alors les Sharks de San Jose, le 15 avril 2000, lors du deuxième match de la série de premier tour.

«J'ai essayé de lancer la rondelle derrière le filet, mais je l'ai lancée dedans, avait commenté Bergevin en 2001, dans une entrevue accordée à un quotidien de la Pennsylvanie et déterrée par le site LNH.com. Nous avons perdu le match, et je me sentais terriblement mal. Je sentais que j'avais laissé tomber mon équipe.»

Difficile à croire

Sur la séquence, Bergevin avait été pressé dans ses mouvements alors que les attaquants des Sharks Owen Nolan et Mike Ricci fonçaient sur lui.

«Si nous avions gagné, j'aurais pu mieux gérer la situation, avait-il ajouté. Ça m'a dérangé tout au long de la série contre San Jose. Je l'ai rapidement oublié pendant le match, mais quand je me suis mis à y penser à la maison, je ne pouvais pas croire à ce que j'avais fait.»

Les Sharks avaient ultimement éliminé les Blues en sept matchs en première ronde des séries. Bergevin avait toutefois poursuivi sa carrière dans la LNH jusqu’en 2004, avec les Blues, les Penguins de Pittsburgh, le Lightning de Tampa Bay et les Canucks de Vancouver.