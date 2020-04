L'Omnium Canadien est annulé

La pandémie de coronavirus a eu raison de l’Omnium canadien de golf masculin, car l’événement devant avoir lieu à Toronto du 11 au 14 juin a été annulé, tel que confirmé par le circuit de la PGA, jeudi.

Effectivement, l’organisation a publié un calendrier modifié de ses tournois en 2020.

Le Challenge Charles Schwab, initialement prévu au Texas en mai, prendra la case horaire de la compétition canadienne et constituera le coup de départ des activités de la PGA.

Les éliminatoires de la Coupe FedEx prendront fin le 7 septembre à l’occasion du Championnat du circuit.

Par ailleurs, les quatre premiers tournois suivant la pause reliée à la COVID-19 se dérouleront à huis clos. Pour la suite, la PGA a dit continuer de suivre l’évolution de la situation avec attention.

«La santé et la sécurité de tous ceux associés à la PGA ainsi que de l’ensemble de notre communauté demeurent notre priorité numéro 1.

Nous espérons de jouer un rôle de façon responsable dans le retour vers les choses de la vie que nous apprécions, a déclaré le commissaire Jay Monahan dans un communiqué.

«Cette annonce représente un autre pas positif pour nos joueurs et nos partisans. On regarde vers l’avant, mais comme il fut souvent mentionné, nous reprendrons le jeu seulement quand ce sera sécuritaire de le faire, conformément aux recommandations des autorités locales en matière de santé publique.»

Au nord de la frontière, la décision de renoncer à l’Omnium canadien a été prise de concert avec la PGA, Golf Canada et le commanditaire RBC.

«L'Omnium canadien RBC a toujours été un point de ralliement pour le golf canadien et, même si nous partageons la déception accablante avec nos partisans, nos joueurs, nos bénévoles ainsi que de nombreux partenaires d'événements, notre principale responsabilité est la sécurité de nos gens et de nos communautés», a déclaré le président et directeur général de Golf Canada Laurence Applebaum par la voie d'un communiqué.

L’événement était prévu au St. George’s Golf and Country Club avec le club de golf d’Islington comme centre d’entraînement officiel.

Reprendre en juin à huis clos

Le circuit PGA, basé aux Etats-Unis et qui rassemble les meilleurs golfeurs du monde, a annoncé jeudi son intention de reprendre en juin, les quatre premiers tournois étant interdits aux spectateurs en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le circuit a suspendu sa saison après le premier tour du Players Championship le mois dernier et visait initialement une reprise le 21 mai. Cette suspension prolongée signifie que l'Open du Canada et le Wells Fargo Championship sont annulés.

Le premier évènement programmé est le Charles Schwab Challenge, d'abord prévu à partir du 21 mai et qui doit désormais débuter le 11 juin à Fort Worth au Texas.

«La santé et la sécurité de tous ceux qui sont associés au circuit PGA et de notre communauté globale restent notre priorité numéro un, et nous espérons jouer un rôle - responsable - dans le fait que tout le monde puisse à nouveau profiter des choses que nous aimons», a déclaré Jay Monahan, le patron du circuit PGA.

«Nous ne reprendrons la compétition que lorsque, en étroite collaboration avec nos tournois, nos partenaires et nos communautés, il sera jugé sûr de le faire sous la direction des principales autorités de santé publique», a-t-il ajouté.

Il y a maintenant 14 tournois inscrits pour la suite de la saison 2019-20 du circuit PGA, qui doit s'achever début septembre.

Parmi les Majeurs, le Championnat PGA, qui devait se dérouler initialement du 14 au 17 mai, a été reporté en août.

L'Omnium américain se tiendrait en septembre et le Masters d'Augusta en novembre. Le British Open, dernière levée du Grand Chelem, a lui été annulé.