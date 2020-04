COVID-19 : Manning met un objet inusité à l'encan

L’ancien quart-arrière de la NFL Eli Manning a mis le paquet dans la lutte au coronavirus, puisqu’il a consenti à vendre aux enchères la voiture qu’il a remportée en étant choisi le joueur par excellence du Super Bowl XLVI, en février 2012.

D’ailleurs, selon le site TMZ Sports, celui ayant annoncé sa retraite du football professionnel en janvier dernier s’est engagé à livrer lui-même le véhicule à l’acquéreur. L’argent obtenu grâce à la vente de la Corvette Grand Sport convertible 2012 sera consacré aux efforts de guerre contre la COVID-19. Pour les intéressés, le bolide affiche 5380 milles au compteur.

Manning avait aidé les Giants de New York à vaincre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre par la marque de 21 à 17 lors de la finale disputée en février 2012. Quatre ans plus tôt, sa formation avait aussi défait les «Pats» dans le match ultime.

«Je vais me présenter et la remettre en mains propres à celui qui remportera la mise. On pourra aussi discuter un peu et je pourrai rencontrer vos amis et votre famille. Peut-être que nous irons manger et que je vous montrerai comment contrôler cet engin», a-t-il affirmé dans une vidéo promotionnelle.

À l’image d’autres personnalités sportives, l’homme de 39 ans a relevé l’All-In Challenge, qui a permis d’amasser déjà plus de 5 millions $ pour des organismes offrant de la nourriture aux gens en situation de précarité. Son frère Peyton Manning propose pour sa part une ronde de golf et un repas en sa compagnie, tandis qu’un entraînement aux côtés du demi offensif Saquon Barkley, ex-coéquipier d’Eli Manning chez les Giants, est offert à l’encan.