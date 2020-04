CH: dix joueurs marquants... à leur façon!

Soyons honnêtes : les 15 dernières saisons des Canadiens de Montréal n’ont pas été les plus glorieuses.

Malgré quelques séquences plus concluantes (aux printemps 2010 et 2014, notamment), l’équipe n’a pratiquement jamais été en mesure de compétitionner de façon légitime pour un championnat.

Toutefois, et preuve de l'immense qualité des partisans du CH, de nombreux amateurs peuvent aujourd’hui nommer la grande majorité des joueurs ayant porté les couleurs de la formation montréalaise ces 15 dernières années.

Certains patineurs ont marqué les esprits grâce à leurs prouesses sur la glace, d’autres l’ont fait en affichant une fougue au-dessus de la moyenne, alors qu’une autre catégorie d’ex-représentants du Tricolore ont commis plusieurs gaffes, avant de quitter sur une note pas très heureuse.

Le TVASports.ca a décidé de rassembler 10 anciens joueurs des Canadiens au sein d’un seul et même article. Le but? Se rappeler leur passage à Montréal, bien évidememment. Mais également déterminer comment ils ont pu, entre 2005 et aujourd'hui, marquer les partisans du CH... chacun à leur façon!

1. Ryan O’byrne (2007-2011)

-Quatre saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2007-2008 (1 but, 6 aides, 7 points en 33 matchs)

Crédit photo : Photo d'archives

Triste à dire, mais le but le plus marquant de Ryan O’Byrne avec les Canadiens aura été inscrit... dans son propre filet! Les années ont passé, mais la scène est encore bien fraîche dans la tête des partisans du CH. Le 24 novembre 2008, Montréal affronte les Islanders. En fin de troisième, le CH mène 3-2. Une pénalité aux Islanders est appelée par l’officiel, mais New York ne touche pas à la rondelle.

Comme c’est souvent coutume dans ce genre de situations, Carey Price retraite au banc à la faveur d’un sixième patineur. Quelques instants plus tard, O’Byrne reçoit la rondelle dans son territoire. Il est alors rejoint par Doug Weight, mais ne semble pas se rappeler que sa cage est béante. Il envoie la rondelle vers celle-ci, mais... personne n’est là pour l’arrêter! Ironie du sort, ce but sera son seul de la saison...

L’année 2008 n’aura vraiment pas été glorieuse pour le choix de 3e ronde du CH (2003). Quelques mois plus tôt, l’arrière se faisait passer les menottes à Tampa Bay pour avoir volé le sac à main d’une cliente dans un bar de la région floridienne. Êtes-vous surpris si on vous rappelle qu’O’Byrne a été échangé à l’Avalanche en 2010-2011? La transaction avait permis au CH d’obtenir Michael Bournival.

Après trois saisons au Colorado, O’Byrne dispute 8 matchs avec les Maple Leafs en 2012-2013, puis évolue lors des trois saisons suivantes en Russie, en Suisse, puis en Suède. Il prend finalement sa retraite en 2016.

2. Sheldon Souray (1999-2007)

-Six saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2006-2007 (26 buts, 38 aides, 64 points en 81 matchs)

Crédit photo : Photo d'archives Reuters

Qui, honnêtement, ne se rappelle pas l’ancien numéro 44 du Tricolore? Le 1er mars 2000, Souray a fait son arrivée dans la métropole à l’occasion d’un échange envoyant le mal-aimé Vladimir Malakhov aux Devils.

Après trois saisons plutôt timides sur le plan offensif, le grand gaucher démontre, pour une première fois, de beaux «flashs» offensifs lors de la campagne 2003-2004. Il inscrit 15 buts cette année-là. La saison suivante, il en marque 12.

Mais c’est vraiment en 2006-2007 que Souray marque les esprits. Déployé plus souvent qu’à son tour sur l’avantage numérique, le défenseur bénéficie des belles remises d’Andrei Markov et utilise son foudroyant lancer sur réception pour inscrire 26 filets.

Il établit, cette année-là, un record du circuit pour le plus grand nombre de buts en avantage numérique en une saison pour un défenseur, soit 19. Souray détient également, à ce jour, la marque d’équipe du CH pour un arrière avec six points dans un match.

L’arrière en a cependant surpris plusieurs en acceptant, dès le mois de juillet suivant, une lucrative entente avec les Oilers. Blessé lors de sa première saison en Alberta, l’arrière connaît une excellente deuxième campagne à Edmonton, alors qu’il inscrit 23 buts. Mais les choses se gâtent en 2009-2010. Exaspéré par la façon dont les dirigeants des Oilers travaillent, Souray avait déclaré ceci :

«Je ne parle à personne (de la direction) et je ne crois pas leur parler quand je partirai.

«Vous parlez de Chris Pronger qui a aussi réclamé une transaction et de joueurs de ce genre. Quand les joueurs quittent la ville avec le sourire au visage, ça devrait soulever un questionnement.»

Sheldon Souray dispute la saison suivante dans la Ligue américaine avec les Bears de Hershey.

Il revient dans la LNH en 2011 (Stars), puis s’entend avec les Ducks l’année suivante. Mais les blessures le rattrapent. Le numéro 44 a donné ses derniers coups de patin en 2013 dans l’uniforme des Ducks. L’athlète de 38 ans a raté la saison suivante en raison d’une opération à un poignet et a finalement accroché ses patins en 2015.

3. Erik Cole (2011-2013)

-Une saison et demi avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2011-2012 (35 buts, 26 aides, 61 points en 82 matchs)

Crédit photo : Agence QMI

Le passage de Cole à Montréal a été très bref, mais n’a laissé personne indifférent! Le 1er juillet 2011, il signe un contrat de 4 ans d'une valeur de 18 millions de dollars avec le CH. La majorité des amateurs du club sautent de joie, car Cole, dans l’uniforme des Hurricanes, avait pourri la vie au Tricolore pendant plusieurs saisons. Avant son arrivée dans la métropole, il comptait 14 buts et 11 mentions d'aide en 28 matchs face à Montréal.

À sa première campagne en bleu, blanc et rouge, Cole ne déçoit pas. Il connaît la meilleure campagne de sa carrière en marquant 35 buts.

De nombreux amateurs sont d’ailleurs d’avis que Max Pacioretty a, d’une certaine façon, inspiré son jeu de celui de Cole. Ce dernier avait l’habitude de couper au filet avec vitesse pour marquer ses buts, et Pacioretty a commencé à exécuter cette manœuvre plus régulièrement à partir du moment où Cole est débarqué à Montréal.

La saison suivante, le directeur général Marc Bergevin y va toutefois d’une étonnante transaction. Le 26 février 2013, il échange Cole aux Stars de Dallas en retour de Michael Ryder et d'un choix de troisième ronde. Si plusieurs rumeurs laissaient entendre que Cole n’était plus heureux avec le CH, le principal intéressé avait tôt fait de démentir ces informations avant son départ pour Dallas.

L’attaquant a finalement disputé 2 saisons et demi à Dallas, connaissant ses meilleurs moments là-bas en 2014-2015. Il a alors marqué 18 buts en 57 matchs. Lors de la même saison, Cole a été échangé aux Red Wings. Il évoluera finalement pendant seulement 11 matchs à Detroit.

Le 20 septembre 2017, le rapide ailier a signé un contrat d'un jour pour prendre tirer sa révérence dans l'uniforme des Hurricanes de la Caroline. À la suite de l'annonce, le président des Hurricanes Don Waddell l’a nommé au poste d'ambassadeur de l'équipe.

4. Hal Gill (2009-2012)

-Trois saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2009-2010 (2 buts, 9 aides, 11 points en 68 matchs)

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM / Agence

Plusieurs ont sourcillé lorsque les Canadiens lui ont offert un contrat de deux ans en juillet 2009. Mais soyons honnêtes : même s’il est probablement le défenseur le moins flamboyant des 15 dernières années à avoir évolué pour le CH, Gill a aussi été l’un des plus utiles, et ce, à plusieurs égards.

Sur la glace, le défenseur format géant a joué, en 2010, un rôle CAPITAL lors du beau parcours de l’équipe en éliminatoires. Son positionnement et sa longue portée en faisaient un élément redoutable en désavantage numérique.

Le nombre de lancers qu’il a bloqués est également astronomique. À vrai dire, la fantastique épopée de 2010 n’aurait pas été possible sans la contribution de la paire Hall Gill-Josh Gorges. Les amateurs se souviendront aussi de la prestance du «gentil géant». Très apprécié de ses coéquipiers, Gill savait parler quand il le fallait et s’est avéré un véritable leader pendant son passage à Montréal.

Le 17 février 2012, Pierre Gauthier a échangé Gill aux Predators en retour de Blake Geoffrion, Robert Slaney et un choix de deuxième tour. Après deux saisons à Nashville, l’arrière dispute six matchs chez les Flyers en 2013-2014. Le 23 février 2015, Gill annonce sa retraite, après 16 saisons dans la LNH. Il est maintenant analyste-hockey à la télévision.

5. Steve Bégin (2003-2009)

-Cinq saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2005-2006 (11 buts, 12 aides, 23 points et 76 matchs)

Crédit photo : photo REUTERS

L’expression «le cœur gros comme le Centre Bell» a probablement été inventée exclusivement pour lui! Ce n’est pas compliqué, Bégin était prêt à TOUT pour faire gagner son équipe. Réclamé au ballotage par le CH en 2003, Bégin devient rapidement un favori des partisans de l’équipe.

Il patine à fond de train à chaque présence, distribue d’innombrables mises en échec, bloque des lancers avec toutes les parties de son corps, défend ses coéquipiers... Bref, il fait tout pour conserver sa place dans l’alignement à une époque où il y a congestion sur les deux derniers trios du club.

L’un des moments marquants du passage de Bégin à Montréal est assurément survenu le 17 avril 2004, lors des séries éliminatoires contre les Bruins.

Il tente un coup d’épaule sur Patrice Bergeron, mais rate sa manœuvre. Il termine sa course face première sur la bande. L’impact déchire sa lèvre et sa mâchoire. Il perd quatre dents et doit recevoir 50 points de suture. Mais Bégin, c’est Bégin! Après avoir pressé les médecins de l’équipe, il est revenu sur la glace en troisième période!

Les années passent et en 2009, Bégin est laissé de côté plus souvent qu'à son tour alors que des jeunes comme Gregory Stewart lui sont préférés.

Le 26 février 2009, le Trifluvien de 31 ans est échangé aux Stars de Dallas en retour de l’énigmatique défenseur Doug Janik, qui a disputé un grand total de... deux matchs avec le club montréalais.

Bégin avouera, quelques années plus tard, qu’il avait eu beaucoup à digérer la nouvelle. «J'avais de la misère à parler, je pleurais», avait-il confié à TVA Sports.

L’attaquant ne jouera finalement que 20 matchs à Dallas. La saison suivante, il s’aligne pour les Bruins de Boston. En 2010-2011 il évolue brièvement avec les Predators. Blessé, il ne joue aucun match en 2011-2012.

Il surprend tout le monde lors de la campagne 2012-2013 alors qu’il parvient, au terme d’un essai au camp des Flames, à se tailler un poste avec l’équipe. Il jouera une trentaine de matchs avec la formation albertaine, mais les blessures le poussent à prendre sa retraite, le 16 janvier 2014.

Le 8 novembre 2018, 22 ans après avoir abandonné l’école, Bégin réalise, encore une fois, un exploit très particulier. Il parvient à mettre la main sur son diplôme d’études secondaires.

6. Andrei Kostitsyn (2005-2012)

-Sept saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2007-2008 (26 buts, 27 aides, 53 points en 78 matchs)

Crédit photo : Photo d'archives

Le passage de Kostitsyn avec le CH est synonyme de controverse et de manque de constance. Repêché en 2003 (10e au total) par le Tricolore, Andreï a entamé sa carrière avec une pression supplémentaire. Pourquoi? Parce qu’il a été sélectionné lors d’une cuvée que tous qualifiaient d’excellente. Et il a été victime du départ canon de plusieurs joueurs repêchés derrière lui.

Loin de nous l’idée de tourner le fer dans la plaie, mais il faut rappeler qu’en repêchant Kostitsyn, Les Canadiens ont levé le nez sur Jeff Carter, Dustin Brown, Brent Seabrook, Ryan Getzlaf et Corey Perry, pour ne nommer que ceux-là. Le pire dans tout ça, c’est que sur la glace, Andreï n’a pas été horrible, loin de là. Il a quand même connu trois saisons de plus de 20 buts. Mais on avait souvent l’impression (ou IL donnait souvent l’impression!) qu’il avait envie d’être ailleurs.

Sa constance faisait souvent défaut, alors qu’il peinait à aligner les bonnes performances. Le 27 février 2012, le CH a échangé l'attaquant biélorusse aux Predators de Nashville en retour d'un choix de deuxième tour en 2013. Il aura finalement disputé 19 matchs avec les «Preds», récoltant 12 points.

En septembre 2012, Kostitsyn a signé un contrat d'un an avec le Traktor de Chelyabinsk dans la KHL. Il évolue dans cette ligue depuis cette date. Sa meilleure saison en Russie? 39 points en 45 matchs en 2015-2016.

7. Alex Kovalev (2003-2009)

-Cinq saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2007-2008 (35 buts, 49 aides, 84 points en 82 matchs)

Crédit photo : Photo d'archives

Bon, avouons qu’il aurait été gênant d’exclure «Kovy» d’un palmarès des joueurs les plus marquants! Le 3 mars 2004, le directeur général du CH, Bob Gainey, a obtenu Alex Kovalev en envoyant Jozef Balej et un choix de 2e ronde aux Rangers de New York. Il s'agissait du premier échange de Gainey en tant que DG des Canadiens.

Alex Kovalev est sans aucun doute le joueur le plus électrisant des 20 dernières années à avoir joué à Montréal. Ses habiletés avec la rondelle étaient tout simplement fantastiques. Il pouvait, avec une facilité déconcertante, faire mal paraître les cinq joueurs adverses lors d’une même séquence.

L’un de ses buts les plus marquant aura sans aucun doute été celui du 17 avril 2008, où lors d’un match éliminatoire contre les Bruins, il avait marqué sans son casque protecteur.

À l’été 2009, le contrat de Kovalev vient à échéance. Bob Gainey dépose une offre de 2 ans/9M$ à son joueur russe. Après réflexion, Kovalev refuse l’offre du DG des Canadiens. Avec les arrivées de Brian Gionta, Mike Cammalleri et Scott Gomez à Montréal, Gainey n’a pas assez d’espace sur la massa salariale pour bonifier son offre.

Une semaine plus tard, «Kovy» s’entend avec les Sénateurs sur les termes d’un contrat de deux saisons. Des images montrant des partisans manifester devant le Centre Bell ont ensuite fait le tour de la planète hockey. Ces gens souhaitaient convaincre Gainey de retenir les services de Kovalev. Mais il était trop tard...

Après un passage plutôt timide à Ottawa, Kovalev a évolué quelques matchs avec les Penguins, puis les Panthers. Quelques mésententes avec les dirigeants floridiens ont poussé «l’Artiste» a prendre sa retraite de la LNH en 2014.

Il a ensuite disputé 55 matchs en seconde division suisse entre 2014 et 2017.

8. Manny Malhotra (2014-2015)

-Une saison avec les Canadiens (1 but, 3 aides, 4 points en 58 matchs)

Crédit photo : AFP

Manny Malhotra est considéré dans cette liste pour une seule et unique raison. Et c’est d’ailleurs cette même raison qui ont poussé les Canadiens à lui offrir un contrat en 2014 : son efficacité LÉGENDAIRE sur les mises en jeu.

La façon dont il était utilisé était à la fois loufoque et déconcertante. Il jouait en moyenne moins de 10 minutes par match, et était envoyé sur la glace seulement lorsque des mises en jeu importantes se présentaient. Mais il a rempli son rôle à merveille. Le joueur de centre a remporté 59,9% des duels auxquels il a pris part avec le CH. Un chiffre tout simplement exceptionnel!

Malhotra a marqué son seul filet dans l’uniforme des Canadiens le 28 février 2015, contre les Maple Leafs.

Il a disputé sa dernière saison professionnelle en 2014-2015. Il s’est alors aligné pour les Monsters de Lake Erie dans la Ligue américaine de hockey.

9. Mike Cammalleri (2009-2012)

-Trois saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2009-2010 (26 buts, 24 aides, 50 points en 65 matchs)

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

Huit ans plus tard, on se rappelle encore la façon dont le petit ailier décochait ses lancers sur réception. Genou au sol et... BANG! Le tour était joué. Cammalleri a fait son arrivée à Montréal à l’été 2009, lorsque Bob Gainey lui a offert un contrat de 5 ans/30M$. Les amateurs du CH étaient, pour la plupart, très excités. Après tout, l’attaquant avait marqué 39 buts la saison précédente!

Cammalleri a certainement connu ses meilleurs moments avec le CH lors des fameuses séries 2010. Il a, à ce moment, marqué 13 buts, dont plusieurs très importants, en 19 matchs. Plusieurs se souviendront de ses rituels avant les matchs, où il se rendait seul sur le banc du Tricolore avec son bâton. On le voyait ensuite visualiser la joute à venir en faisant plusieurs mouvements vifs.

Malheureusement, les choses se sont quelque peu gâtées après cette belle campagne. L’attaquant ontarien a dû s’absenter pendant plusieurs matchs lors de la saison 2010-2011 en raison d’une blessure au dos. Il complètera cette campagne avec 47 points en 67 matchs. L’équipe se qualifie pour les éliminatoires cette année-là, mais est éliminée dès le premier tour par les Bruins.

L’attitude de Cammalleri se met alors à changer à ce moment. En janvier 2012, le CH perd 3-0 contre les Blues de Saint-Louis. Après le match, le petit gaucher fait parler de lui en déclarant que l'équipe a une attitude de perdants. À peine quelques jours plus tard, il est retiré de la formation montréalaise à la fin de la deuxième période, lors d'un match contre les Bruins. Il est alors échangé aux Flames avec Karri Rämö et un choix de cinquième tour, contre Rene Bourque, un choix de deuxième tour et Patrick Holland.

Cammelleri dispute ensuite trois saisons à Calgary, trois autres avec les Devils, une avec les Kings, et termine finalement sa carrière professionnelle à Edmonton en 2017-2018.

10. Ryan White (2009-2014)

-Cinq saisons avec les Canadiens

-Meilleure campagne à Montréal : 2013-2014 (2 buts, 4 aides, 6 points en 52 matchs)

Crédit photo : Agence QMI

Ah, ce fameux Ryan White! L’ancien numéro 25 du CH a gagné le cœur des amateurs de l’équipe non pas grâce à ses aptitudes offensives, mais bien grâce à la hargne légendaire qu’il affichait match après match. Si, à certains moments, ses entraîneurs devaient le ramener à l’ordre, car il déployait mal son énergie et faisait preuve d’indiscipline, la majorité des instructeurs diront qu’ils préfèrent calmer un joueur que de devoir le motiver constamment.

On se souviendra que les partisans du Bleu-blanc-rouge avaient été nombreux à s’indigner du départ de White vers Philadelphie, à l’été 2014. Sans contrat, il s’était finalement entendu avec la formation pennsylvanienne. Après 2 saisons à «Philly», White a évolué pour les Coyotes et le Wild en 2016-2017. La saison dernière, il s’alignait pour le Moose du Manitoba dans l’AHL. Des joueurs d’intensité comme il s’en fait de moins en moins...