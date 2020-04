Séries simulées de «JiC»: Couturier mène la charge

Comme c’est maintenant coutume, «Mini JiC», alias Louis-Gabriel Filion, 11 ans, a présenté mercredi les résultats des quatre confrontations éliminatoires du jour dans le cadre des séries simulées de «JiC».

Rappelons que le tableau des séries a été constitué à partir du pourcentage de points que chaque formation a obtenu lors de la «vraie» saison régulière.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Avalanche – Stars

Les Stars ont eu chaud, mais ont fini par se sauver avec la victoire à l’occasion de leur premier duel face à l’Avalanche.

En avance 3-0 après 40 minutes, la bande à Jamie Benn a vu le Colorado marquer deux fois en troisième, mais a tout de même su résister, en route vers un gain de 3-2.

Ben Bishop a brillé devant la cage des Stars avec 30 arrêts.

Dallas mène donc la série 1-0.

Canucks – Oilers

À Edmonton, les Oilers ont marqué le premier but du match, mais ce fut bien loin d’être suffisant.

La formation albertaine a laissé les Canucks marquer les trois filets suivants et Vancouver a finalement remporté le premier duel de la série par la marque de 3-1.

Adam Gaudette a été le meilleur élément offensif de cette partie, alors qu’il a récolté 1 but et 1 aide.

Vancouver a l’avantage 1-0 dans cette confrontation.

Maple Leafs – Lightning

Pat Maroon et Ondrej Palat ont répondu présent pour le Lightning dans ce match initial.

Les deux attaquants ont marqué un but et amassé une aide chacun et Tampa Bay a signé un gain de 4-1 aux dépens des Maple Leafs.

Marner, Matthews et Tavares ont été blanchis du côté torontois, et devront assurément en faire plus lors du deuxième duel.

Tampa mène la série 1-0.

Penguins – Flyers

Le premier match de la bataille de la Pennsylvanie a finalement été à l’avantage de Philadelphie.

Menés par Sean Couturier, qui a inscrit deux points, les Flyers ont signé un gain de 3-2 sur leurs rivaux.

«Philly» a également dominé ses adversaires au chapitre des lancers, prenant l’avantage 29-20 dans cette catégorie.

Les Flyers ont l’avance 1-0 dans cette confrontation éliminatoire.