Acquis du Canadien de Montréal le 18 février dernier, le défenseur québécois Marco Scandella a grandement stabilisé la brigade défensive des Blues de St. Louis. Parole de Larry Robinson.

Scandella est en effet venu en relève pour remplacer Jay Bouwmeester, qui a subi un malaise cardiaque le 11 février dans une rencontre face aux Ducks d’Anaheim. Depuis, le vétéran s’est fait implanter un défibrillateur cardiaque et a amorcé un processus de réflexion quant à son avenir.

Pour sa part, Scandella, âgé de 30 ans, a été limité à une aide en 11 parties avec les Blues. Sa contribution laisse toutefois peu de traces sur la feuille de pointage, si ce n’est par son temps de jeu, qui a régulièrement franchi les 20 minutes avec sa nouvelle équipe.

Robinson, qui détient 10 bagues de la coupe Stanley à titre de joueur et d’entraîneur, croit ainsi que les Blues avaient tout ce qu’il fallait pour remporter la coupe Stanley pour une deuxième année de suite, même avec Scandella au lieu de Bouwmeester.

«De la façon dont nous jouions au moment de la pause, je croyais que nous avions une chance de répéter [notre conquête], a avoué Robinson mercredi, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Je crois que Scandella a fait une grosse différence en défensive.»

Moins stressant

Par ailleurs, celui qui détient à ce jour le record pour le meilleur différentiel en carrière, à +722, a regardé deux matchs de la plus récente finale de la Coupe Stanley opposant ses Blues aux Bruins de Boston depuis le début de la période de confinement. Il a visionné les matchs 4 et 7, qui se sont soldés par des victoires de 4 à 2 et de 4 à 1.

Il était toutefois bien moins stressé cette fois, dans le confort de son salon.

«C’était du hockey incroyable, a-t-il lancé. Je me souviens que c’était une bonne série, mais je n’avais pas réalisé à quel point. On parle de grands matchs. Ce n’était pas pour les gens faibles du cœur.»

«Dans les arénas, vous êtes sur le bout de votre siège, vous avez l’estomac noué et vous avez l’impression de jouer chaque présence et de faire chaque passe. C’était extrêmement stressant. Sur la passerelle, vous voyez les choses de haut, mais vous manquez les petites choses, alors c’est bien de s’asseoir et d’apprécier un bon match de hockey à la télévision.»