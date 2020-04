Le plan des États-Unis pour relancer le sport professionnel

L’expert de la cellule de crise sur la COVID-19 de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci, estime que les compétitions sportives pourront reprendre bientôt aux États-Unis, en autant qu’elles aient lieu dans des édifices vides et que les athlètes soient confinés à l’hôtel.

Au cours d’une entrevue sur Snapchat avec le journaliste Peter Hamby, Fauci a rappelé que les organisations concernées devront suivre des protocoles rigoureux afin d’éviter la propagation du coronavirus. Ainsi, il n’est pas question pour lui de voir des athlètes déambuler dans les rues pour signer des autographes.

«Il y a une façon de faire les choses: personne ne va au stade, on envoie les joueurs dans les gros hôtels, peu importe où ils veulent performer, a-t-il déclaré. On les teste chaque semaine et on s’assure qu’ils ne vont pas s’infecter les uns les autres ou contaminer leur famille. Puis, on les laisse compléter leur saison.»

«Je veux les revoir jouer», a-t-il ajouté, exprimant de nouveau son optimisme quant à un retour à l’action dans les semaines à venir.

Les activités des principales ligues sportives demeurent interrompues. Cependant, le gouverneur de l’État de la Floride, Ron DeSantis, a ouvert une porte avec sa décision discutable d’ajouter la World Wrestling Entertainment au groupe d’entreprises fournissant des services essentiels. Cette décision pourrait éventuellement inciter des promoteurs de boxe ou le président de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, à réclamer les mêmes privilèges.