Un nouveau contrat pour Samuel Blais

Le Québécois Samuel Blais a accepté mercredi une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur de 3 millions $ avec les Blues de St. Louis.

Blais a subi au mois de novembre une blessure au poignet qui a nécessité une opération et qui lui a fait rater une grande partie de la campagne. Il a ainsi marqué six buts et totalisé 13 points en 40 parties.

En 83 matchs en carrière, tous avec les Blues, l’athlète de 23 ans originaire de Montmagny a inscrit neuf buts et amassé 20 points.

L’ancien porte-couleurs des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a été un choix de sixième tour des Blues en 2014.